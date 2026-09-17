بهدف الزلزولي.. بيتيس يزاحم الريال على المركز الثاني

قاد الجناح الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي فريقه ريال بيتيس الإسباني الأول لكرة القدم إلى الفوز على ضيفه خيتافي بهدف دون رد على ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية الخميس ضمن المرحلة السادسة من الدوري، ليستعيد المركز الثالث من أتلتيكو مدريد، فيما تفصله تسعة أهداف عن ريال مدريد الثاني.

وسجل نجم «أسود الأطلس» هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 45 إثر تمريرة من الإيرلندي تروي باروت تابعها بيمناه من مسافة قريبة على يمين الحارس دافيد سوريا.

وهي المباراة الثالثة فقط للزلزولي الموسم الجاري والثانية أساسيا بعد الأولى أمام المضيف فياريال «2-1» الإثنين وليفانتي «2-5» في المرحلة الثالثة وغاب بعدها عن مواجهة ريال مدريد «1-0» في الدوري وليل الفرنسي «3-2» ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا بسبب المرض.

وعاد الزلزولي، البالغ 24 عاما، إلى الملاعب أواخر الشهر الماضي إثر تعافيه من إصابة في الركبة تعرض لها في مباراة تجريبية ضد النرويج حرمته المشاركة في مونديال 2026.

واستدعي الزلزولي، الذي لعب في صفوف برشلونة من 2022 إلى 2023، إلى صفوف المنتخب لمباراتيه في تصفيات أمم إفريقيا 2027 ضد الغابون وليسوتو في 25 و29 الجاري، ولمباراة تجريبية ضد النيجر في الرابع من أكتوبر المقبل.

ويعد هذا الفوز هو الخامس للفريق الأندلسي في الدوري مقابل خسارة واحدة فرفع رصيده إلى 15 نقطة بفارق الأهداف خلف ريال مدريد الثاني وثلاث نقاط خلف برشلونة المتصدر وحامل اللقب.

واستعاد ريال بيتيس المركز الثالث بفارق نقطتين من أتلتيكو مدريد وجاره الأندلسي إشبيلية الفائزين على أوساسونا 4-0 وديبورتيفو لا كورونيا 1-0 تواليًا الأربعاء.

وترجم بيتيس هيمنته الهجومية في الشوط الأول إلى هدف عن طريق الزلزولي.

وتراجعت خطورة أصحاب الأرض نسبيا في الشوط الثاني، خصوصا بعد إخراج المدرب التشيلي مانويل بيليغريني النجمين إيسكو «61» والزلزولي «72».

وأنهى الضيف اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب الوسط ماريو مارتين «87»، وبدا عاجزًا عن صنع فرص محققة لتعديل الكفة.

وواصل فريق مدينة إشبيلية تألقه بعد فوزه على فياريال «2-1» في الجولة الماضية، مباشرة بعد انتصاره على ليل الفرنسي «3-2» في مباراته الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا.

وفاز فريق المدرب بيليجريني في خمس من مبارياته الست في جميع المسابقات الموسم الجاري.

وتخللت هذه البداية المتميزة لخامس الموسم الماضي فوزًا مثيرًا في الدوري على ريال مدريد «1-0»، ولم يتجرع سوى هزيمة مفاجئة وحيدة أمام ليفانتي «2-5» في نهاية أغسطس الماضي.

أما خيتافي الجريح فتجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز الـ 15، بعد تعادلين متتاليين أمام سلتا فيجو وديبورتيفو لاكورونيا بالنتيجة نفسها «1-1».

ويملك فريق العاصمة سجلًا هزيلًا من فوز واحد وتعادلين وخسارتين في خمس مباريات.