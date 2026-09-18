لامبارد: البدايات صعبة

يتمسك فرانك لامبارد، مدرب فريق كوفنتري سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، الصاعد حديثًا، بالإيجابية على الرغم من خسارته مبارياته الأربع الأولى في الدوري الممتاز، ودون أن يسجل هدفًا واحدًا.

وقاد لامبارد، النجم السابق لتشيلسي والمنتخب الإنجليزي، كوفنتري للعودة إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 25 عامًا بفوزه بلقب القسم الأول «تشامبوتتشيب»، لكن الشهر الأول من الموسم كان بمثابة صدمة قاسية.

ووصلت الأمور إلى مستوى مقلق للغاية مطلع الأسبوع الجاري، عندما تلقى كوفنتري هزيمة ساحقة بخماسية نظيفة من ضيفه برايتون، ولم يساعد الخروج من كأس الرابطة أمام أستون فيلا في تحسين الأجواء قبل مواجهة نوتنجهام فورست السبت.

وقال لامبارد الخميس عند سؤاله عن مدى أهمية تجنب الشعور بتسلل السلبية لأجواء الفريق بعد بداية صعبة: «هذه مهمتنا، ومن واجبنا ذلك، وعلينا أن نكون أول من يتحلى بالإيجابية ونركز على العمل الذي نشعر أننا بحاجة إليه، وهو عمل يتغير باستمرار مع تشكيلات الفرق الحديثة».

وأضاف: «علينا التركيز على اللياقة البدنية والعناصر التكتيكية، لذا إذا لم تكن لدينا الطاقة الإيجابية، فسيكون الأمر صعبًا للغاية على الجميع».

واستطرد: «لدينا علاقة جيدة مع اللاعبين لأننا عملنا عن كثب مع الكثير منهم وحققنا نجاحات عديدة معًا، وهذه بداية رائعة، ويجب على اللاعبين الجدد أن يفهموا ذلك ويتبنوا هذه الروح». وتابع: «لكي ينجح أي فريق، أيًا كان مستواه أو سياقه، فإنه يحتاج إلى هذا النوع من الطاقة الإيجابية الدافعة».

ظل مشجعو النادي داعمين بقوة على الرغم من قلة الأسباب التي تدعو للفرح حتى الآن، وهتفوا حتى نهاية الهزيمة القاسية أمام برايتون. وقال لامبارد إن على اللاعبين أن يردوا الجميل بإظهار نفس العقلية على أرض الملعب.

وقال: «أحيانًا يكون من الطبيعي أن يشعر المرء بالإحباط، لكن علينا فقط التركيز على العمل الذي يجب أن نؤديه لمواصلة السعي للتحسين، ومواصلة السعي لتحقيق النتائج».

وقدم لامبارد، تحديثًا حول حالة السويسري الدولي أوريل أميندا قلب دفاع الفريق، والذي أجبر على الخروج من الملعب بسبب الإصابة خلال الشوط الأول أمام أستون فيلا الأربعاء: «إنه يعاني من إصابة في ربلة الساق، وسيخضع لفحص بالأشعة خلال الـ 24 ساعة القادمة تقريبًا. أتوقع ألا يكون متاحًا للمشاركة».

في المقابل أكد تفاؤله بعودة الثلاثي المصاب جوش إيكلز وكاين كيسلر-هايدن ولوك وولفيندين سيعودون متاحين بعد فترة التوقف الدولي. لافتًا إلى أن الجناح الأمريكي

حاجي رايت لا يزال يسير على المسار الصحيح في تعافيه من إصابة في عضلة الفخذ الرباعية.