سيتي يطيح بنوريتش.. وبوعدي يضع البصمة الأولى

دك فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم ضيفه نوريتش سيتي بخماسية نظيفة الخميس لحساب الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وشارك في مهرجان أهداف سيتي الذي غاب عن صفوفه أبرز نجومه في مقدمتهم هدافه الدولي النرويجي إيرلينج هالاند، فلويد سامبا «29 و54»، الفرنسي ريان شرقي «32»، البرازيلي آلان إلياس «48» وريان مكايدو «90».

ويواصل سيتي مطاردة لقبه العاشر عندما يلاقي برايتون في دور ثمن النهائي، بعد أن توج بآخر نسخة من المسابقة على حساب أرسنال بهدفين دون رد.

وفي لقاء خاضه الدولي المغربي الواعد أيوب بوعدي أساسيًا، دخل سيتي بتشكيلة منقوصة من الهداف هالاند، الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، الأرجنتيني إنزو فرنانديز وإليوت أندرسون.

وساهم لاعب الوسط بوعدي «18 عامًا» بتمريرة الهدف الثاني الذي سجله شرقي، ليسجل أولى مساهماته مع الفريق في مباراته الرابعة بعد وصوله من ليل الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة مقابل 95 مليون يورو.

لكن على الرغم من الغيابات، واصل فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا بدايته القوية، بعدما حقق خمسة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، كان آخرها الفوز على جاره مانشستر يونايتد في الدوري «1-0».

ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف خلف أرسنال المتصدر وحامل اللقب.

كما بدأ مشواره في دور المجموعة الموحدة بدوري أبطال أوروبا بالفوز على بورتو البرتغالي 2-0 الأسبوع الماضي.

أما نوريتش سيتي فيواصل نتائجه المتذبذبة بعد خسارته أمام ميدلزبره 3-4 في المستوى الثاني «تشامبيونشيب» حيث يحتل المركز الثاني عشر بعدما حقق ثلاثة انتصارات مقابل أربع هزائم خلال سبع مراحل.