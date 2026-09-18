يوفنتوس يسحق نيميجن بخماسية.. وأوفي كريت يفاجئ هوفنهايم

استهل فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم مشواره في دور المجموعات بالدوري الأوروبي بفوز ساحق بخماسية نظيفة الخميس على ضيفه نيميجن الهولندي.

جاءت الأهداف عن طريق نيكو جونزاليس، وكريم ألاجبيغوفيتش، ونيك وولتميد، وزيكي سيليك، وراندال كولو مواني.

دخل اليوفي المباراة بروح معنوية عالية، وضغط على ضيفه الهولندي في نصف ملعبه ولم ينتظر كثيرًا لافتتاح التسجيل بعد أن مرر كاميل غرابارا كرة طويلة متقنة من الخلف إلى نيكو جونزاليس المنطلق من الخلف لينقض عليها المهاجم الأرجنتيني في اللحظة المناسبة، مستغلًا تردد حارس المرمى عند خروجه من مرماه، ليسدد الكرة بهدوء في الشباك «9».

وفي الدقيقة الـ 23، سنحت للمهاجم الألماني نيك فولتميادا، المعار من نيوكاسل الإنجليزي، فرصة مضاعفة النتيجة، بعد أن وجد المهاجم نفسه أمام الكرة في قلب منطقة الجزاء بعد ارتدادها، لكن حارس مرمى تمكن من التصدي لتسديدته.

لكن لم تمضِ دقيقة واحدة حتى جاء الهدف الثاني بعد تبادل للكرة على حافة منطقة الجزاء بين الأمريكي يستون ماكيني والبوسني كريم ألاجبيغوفيتش، حيث سيطر الأخير على الكرة وأطلقها بقوة لتستقر في الزاوية دون أن يعترض طريقها أحد.

لم يتوقف ضغط يوفنتوس، وفي الدقيقة 35، راوغ جونزاليس داخل منطقة الجزاء حيث تعرض لعرقلة واضحة، لم يتردد الحكم في احتساب ركلة جزاء، تقدم لها فولتيمادا وأسكنها في الزاوية البعيدة للحارس لنيكولاس بولستر.

وفي الشوط الثاني واصل «البيانكونيري» سيطرته على مفاصل اللعب. وأضفى اللاعبون البدلاء مزيدًا من الحيوية على الهجوم حتى جاءت الدقيقة الـ 75 عندما قدم الفرنسي راندال كولو مواني انطلاقة فردية من على الجناح، مخترقًا الدفاع الهولندي، ومرسلًا عرضية متقنة إلى منطقة الجزاء للتركي زكي تشيليك، الذي أسكنها الشباك من مسافة قريبة ليجعل النتيجة 4ـ0.

واختتم مواني الخماسية عندما استقبل تمريرة جون لوكومي الطويلة خلف المدافعين ليتجاوز حارس المرمى المتقدم، ويسددها في الشباك الخالية «82».

وفي مباراتين أخريين لحساب الجولة نفسها، سجل أوفي كريت اليوناني مفاجأة من العيار الثقيل، عقب فوزه بهدفين دون رد على ضيفه هوفنهايم الألماني

وافتتح الإسباني أيتور كانتالابييدرا التسجيل لأوفي «30» في حين أضاف زميله جورجيوس كانيلوبولوس الثاني «84».

كما تغلب سالزبورج النمساوي على مضيفه ليفيسكي صوفيا، بهدف نظيف.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق البوسني هاريس تبكوفيتش «39» في حين عجز أصحاب الأرض عن إدراك التعادل على الأقل خلال الوقت المتبقي من اللقاء