بورنموث يكسب سوسيداد.. وبشيكتاش يعمق جراح مرسيليا

فاز فريق بورنموث الإنجليزي الأول لكرة القدم الخميس على مضيفه ريال سوسييداد الإسباني 2-1 لحساب الجولة الأولى للدوري الأوروبي.

سجل أهداف بورنموث الهولندي جاستن كلويفرت «11» والبرازيلي رايان «20» فيما أحرز هدف الفريق الإسباني سيرخيو جوميز «57».

وفي باقي المباريات عمق بشيكتاش التركي جراح مرسيليا الفرنسي عندما تغلب عليه 4-1.

وتقدم بشيكتاش عن طريق إلهان فاكيلي «15» ورد مرسيليا عبر كيليان عبد الله، بعد تمريرة من الدولي الجزائري حيماد عبدلي «29».

وحسم الفريق التركي النتيجة في الشوط الثاني للتشيكي فاتشلاف تشيرني «56»، والبنمي ميكايل موريو «59»، والهولندي إرنست بوكو «81».

وهي الخسارة الرابعة تواليًا للفريق الفرنسي في خمس مباريات في مختلف المسابقات الموسم الجاري.

ومني سلتيك الإسكتلندي بخسارة قاسية على ملعبه أمام ضيفه فيرينتسفاروش المجري 1-3.

وكان الفريق المجري البادئ بالتسجيل عبر النيجيري ديلي في الدقيقة 20، وانتظر سيلتك الدقيقة 44 لإدراك التعادل بواسطة الألماني ميكا باور، بيد أن فرحته لم تدم سوى دقيقتين، حين أعاد النروجي كريستوفر زكارياسن التقدم للضيوف إثر تمريرة من ديلي «45+1».

وتابع ديلي تألقه بتمريرة حاسمة ثانية سجل منها الأسترالي دانيال أرزاني الهدف الثالث «47».

وشارك مع سيلتك المهاجم المصري هيثم حسن الذي أصبح ثاني مصري يسقط أمام الفريق المجري في البطولة بعد محمد صلاح الذي كان ضمن تشكيلة طرابزون التركي خلال مباراتيهما بالدور التمهيدي.

كما خسر فيكتوريا بلزن التشيكي أمام سان جيلواز البلجيكي 0-3، وليلستروم النروجي أمام تورينسي البرتغالي 1-2.