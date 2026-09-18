الأخضر يهاجم باليهيبي ودهل والخيبري أمام قطر

يستهل المنتخب السعودي تحت 21 عامًا لكرة القدم، ظهر الجمعة، مشواره في دورة الألعاب الآسيوية «ناجويا 2026»، بمواجهة نظيره القطري ضمن المجموعة الرابعة.

واختار الإيطالي لويجي دي بياجو، مدرب الأخضر، يزن الرويلي في حراسة المرمى، وأمامه يزن مدني، مشعل الداود، محمد برناوي، سلطان العيسى، وفي خط الوسط، علي الحسين، إياد هوسا، فرحة الشمراني، وفي المقدمة عمار اليهيبي، صبري دهل، وثامر الخيبري.

ويدخل الأخضر مواجهته الأولى في البطولة، بينما يخوض المنتخب القطري مباراته الثانية بعد خسارته أمام كوريا الجنوبية 1ـ4 في الجولة الافتتاحية، ليبقى دون نقاط، فيما يتصدر المنتخب الكوري المجموعة بثلاث نقاط.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعة الرابعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، إذ تضم المجموعة ثلاثة منتخبات هي السعودية وقطر وكوريا الجنوبية.