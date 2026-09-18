الأسياد.. شكاوى.. تذمر.. وأكواخ مؤقتة

واجهت دورة الألعاب الآسيوية في اليابان، الجمعة، مزيدًا من الاتهامات بسوء التنظيم، مع إعلان بطل عالمي في الجمباز أنه «منهك تمامًا»، واستعانة رياضيين عالقين بعامة الناس لإنقاذهم.

وتنطلق أبرز تظاهرة رياضية في القارة الآسيوية، السبت، في ناجويا ومحافظة آيتشي، لكن الاستعدادات شابتها مشكلات عدة.

ومن بين هذه المشكلات النقص في أماكن الإقامة لأكثر من 17 ألف رياضي ومسؤول، وهو عدد يفوق المشاركين في الألعاب الأولمبية.

كما انتقدت بعض البعثات مستوى الإقامة، بما في ذلك وجود أسرّة قصيرة جدًا.

ولخفض النفقات، لا توجد قرية للرياضيين، إذ وزّع المنظمون المشاركين على فنادق وأكواخ مؤقتة وسفينة سياحية.

ويؤكد المنظمون أن أماكن الإقامة آمنة ومريحة وفعالة من حيث الكلفة.

وقال لاعب الجمباز الصيني تشانج بوهينج، الحائز على ميداليتين فضيتين في أولمبياد باريس 2024 وصاحب لقبين عالميين، إنه وبعض زملائه اضطروا للانتظار ست ساعات بعد وصولهم الأربعاء.

وأضاف في مقطع فيديو نُشر الخميس وانتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية «أنا منهك تمامًا».

وتابع اللاعب البالغ 26 عامًا «لم أتوقع أنه بعد تناول الفطور عند الساعة السابعة صباحًا، لن أتمكن من تناول الطعام مجددًا إلا قرابة السابعة مساء».

وأوضح أن التأخير كان بسبب إجراءات التسجيل والمعاملات الورقية، قبل التوجه إلى السفينة السياحية التي ستؤوي أربعة آلاف من المشاركين في الألعاب في منطقة ميناء ناجويا.

لكن عند وصولهم إلى السفينة، قال إن الأمطار الغزيرة حالت دون صعودهم إليها.

وأضاف تشانج «لقد ضاع يوم كامل تقريبًا بهذه الطريقة».

وتابع «في النهاية لم نعد قادرين على التحمل، فقررنا حجز غرف في فندق للراحة».

ومنذ ذلك الحين تم حذف الفيديو، لكن وسائل إعلام رسمية صينية أفادت بأن رياضيين صينيين آخرين واجهوا أيضًا تأخيرات في التنقل عند وصولهم.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن القنصلية الصينية في ناجويا تواصلت مع مواطنيها في المنطقة لتأمين وسائل نقل لفريق الريشة الطائرة بعد مشكلات في الحافلات المكوكية ونقص تذاكر وسائل النقل العامة.

وأثنى مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الصينية على رياضيين، من بينهم نجمة كرة الطاولة سون يينجشا، لقيامهم بتمارين الإحماء والتدريبات داخل المطار.

وشوهد وسم «الألعاب الآسيوية العبثية» أكثر من 94 مليون مرة على منصة «ويبو».

كما واجهت البعثة الهندية تأخيرات مماثلة في المطار.

وأفادت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية بأن بعض رياضيي البلاد انتظروا في المطار لأكثر من خمس ساعات الخميس.

وقال مسؤول في اللجنة الكورية للرياضة والأولمبياد لوكالة «فرانس برس»: «نحن على علم بالوضع، بما في ذلك التقارير التي تحدثت عن اضطرار الرياضيين للانتظار لساعات، ونبذل قصارى جهدنا لمعالجة الأمر».

كما أعلنت اللجنة، الجمعة، أنها تقدمت بشكوى إلى منظمي الألعاب بسبب ظهور أحد أمراء الحرب اليابانيين في مراسم ترحيبية.