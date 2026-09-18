دي لا فوينتي يعيد فيرمين وهاوسن

كشف لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، الجمعة، عن أول قائمة لمنتخب «لاروخا» منذ تتويجه بلقب كأس العالم 2026، وضمت 22 لاعبًا من المتوجين بالمونديال، إلى جانب أسماء جديدة عدة.

وجاء إعلان دي لا فوينتي عن القائمة التي تستعد للمشاركة في دوري الأمم الأوروبية، في مقطع فيديو مصور.

واستدعى المدرب الإسباني معظم اللاعبين الذين أهدوا «لا روخا» النجمة العالمية الثانية، باستثناء ماركوس يورينتي، ظهير أتلتيكو مدريد، الذي اعتزل اللعب دوليًا، وجوان جارسيا، حارس مرمى برشلونة، المصاب في ركبته اليمنى.

وشهدت القائمة استدعاء لاعبَين للمرة الأولى، هما جوسيب مارتينيز، حارس مرمى إنتر ميلان، وروبرتو فرنانديس، مهاجم إسبانيول.

وعاد إلى التشكيلة كل من: فيرمين لوبيس، لاعب برشلونة، ودين هاوسن، مدافع ريال مدريد، بعد غيابهما عن مونديال 2026، الأول بسبب الإصابة، والثاني عقب نهاية موسم صعبة مع ناديه.

وتواجه إسبانيا كلًا من إنجلترا على ملعب ويمبلي في 26 سبتمبر الجاري، وكرواتيا مرتين في 29 من الشهر ذاته، وفي إشبيلية 6 أكتوبر المقبل، في سبليت، إضافة إلى مواجهة التشيك في الثالث من أكتوبر، في أوفييدو، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأول.

وضمت تشكيلة المنتخب الإسباني: أوناي سيمون، دافيد رايا، جوسيب مارتينيز، في حراسة المرمى، وفي الدفاع، بيدرو بورو، مارك كوكوريا، ودين هاوسن، أليخاندرو جريمالدو، ومارك بوبيل، باو كوبارسي، وإريك جارسيا، إيميريك لابورت، وفي الوسط، مارتين سوبيميندي، وميكل ميرينو، فيرمين لوبيس، وبيدري، ورودري، أليكس بايينا، فابيان رويس، وفي خط الهجوم، ييريمي بينو، فيكتور مونيوس، ميكل أويارسابال، داني أولمو، ولامين يامال، فيران توريس، روبرتو فرنانديس، ونيكو وليامس.