بوبوفيتش يبعد 10 لاعبين عن البرازيل

استبعد توني بوبوفيتش، مدرب المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم، الجمعة، 10 لاعبين من قائمة كأس العالم 2026، للمباراتين الدوليتين التجريبيتين، أمام البرازيل، في مقدمتهم ماثيو ريان القائد وحارس المرمى.

وقال بوبوفيتش: «اخترنا هذه التشكيلة واضعين نصب أعيننا كأس آسيا 2027 والمستقبل أيضًا، وهي فرصة رائعة لمواصلة التطور كمنتخب، نحن متحمسون جدًا للعب على أرضنا للمرة الأولى منذ مارس، في مباراتين بالغتي الأهمية بالنسبة إلينا أمام البرازيل، المنتخب الأكثر نجاحًا في تاريخ كأس العالم».

وأضاف المدرب الأسترالي: «لن يكون أمامنا سوى معسكرين وأربع مباريات قبل اختيار تشكيلة كأس آسيا 2027، لذلك فإن هاتين المباراتين تمثلان أهمية كبيرة في استعداداتنا للبطولة الكبرى المقبلة».

ويغيب أيضًا عن تشكيلة المنتخب الأسترالي كريستيان فولباتو، مهاجم الفريق، الذي فُرضت عليه غرامة سبتمبر الجاري، بعد ثبوت تعاطيه الكوكايين في فحص، على الرغم من أنه يعاني من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، حسبما كشفته تقارير صحافية محلية.

وفقد ريان، حارس مرمى ليفانتي، الذي بدأ الموسم بقوة في الدوري الإسباني، مكانه الأساسي خلال كأس العالم 2026، لصالح باتريك بيتش، المنتقل حديثًا من ملبورن سيتي، إلى تروا الفرنسي.

وحل جاكوب تشابمان، حارس مرمى سانت ميرين الإسكتلندي، الذي لم يسبق له خوض أي مباراة دولية، بدلًا من الحارس البالغ 34 عامًا، فانضم إلى بيتش وبول إيزو ضمن قائمة من 26 لاعبًا.

وخرج من التشكيلة كل من: كاميرون بورجيس، وأيدين هروستيتش، وكاميرون ديفلين، ونيشان فيلوبيلاي، وأوير مابيل، وماثيو ليكي، وكاي تروين، ويغيب جوردان بوس، بسبب إصابة في الركبة.

وتضم التشكيلة التي ستخوض مباراتي تاونسفيل في 25 سبتمبر الجاري، وبريزبن بعد أربعة أيام، 7 لاعبين مرشحين لخوض مباراتهم الدولية الأولى، بينهم إيلي آدامس، لاعب جامبا أوساكا الياباني، وكيلي آدمسون، لاعب كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس آسيا في السعودية 7 يناير 2027.