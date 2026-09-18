مورينيو ينتقد الريال قبل «الديربي»

اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، بأن لاعبيه لا يعرفون كيفية التحكم في المباريات، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، في «ديربي» العاصمة، الأحد المقبل، ضمن الجولة السابعة من منافسات دوري «لاليجا».

وقبل أول اختبار كبير لمورينيو في فترته الثانية على رأس الجهاز الفني، أظهر الفريق الأبيض حيوية هجومية وصفها المدرب البرتغالي بأنها «محمومة»، مقرًا بأن فريقه لا يجيد إغلاق المباريات أمام المنافسين، قائلًا: «أعتقد أن المشكلة واضحة، معرفة السبب أصعب، لكن من السهل فهم أن هناك مباريات تبدو محسومة، لكنها في النهاية ليست كذلك، ومباريات أخرى تتاح لنا فيها ثلاث أو أربع أو خمس فرص لحسمها ولا نفعلها، وبعد الفشل في ذلك، يبدو أننا ننتقل من الشعور بالراحة، لأن الأمر بدا سهلًا، إلى فقدان السيطرة».

وأكد مورينيو أن المشكلات الدفاعية لفريقه تثير قلقه في هذه المباراة وما بعدها، مضيفًا: «ليس فقط لمباراة الأحد، بل لكل مباراة، أحب أن يسجل فريقي الأهداف، لكنني أحب أيضًا التحكم في المباريات، لا أحب منح السيطرة للمنافس، المسألة لا تتعلق بالأهداف، بل بالتخلي عن السيطرة على المباراة».

ويبتعد ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، بثلاث نقاط عن برشلونة، حامل اللقب، الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن، بعدما خسر مباراة واحدة من أول 6 مباريات له الموسم الجاري، وفاز في الخمس الأخرى، فيما يحتل أتلتيكو المركز الثالث.

واحتاج الفريق الملكي إلى هدفين متأخرين من كارلوس إيسبي، المهاجم الاحتياطي، لتحقيق الفوز على إسبانيول، وإلتشي والبقاء قريبًا من برشلونة المتصدر.

في المقابل، يحاول الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، معاقبة ريال مدريد إذا فقد تركيزه في «الديربي» المنتظر.

وتواجه المدربان أربع مرات خلال الولاية الأولى لمورينيو في ريال مدريد، وفاز البرتغالي في ثلاث منها، بينما جاء الانتصار الوحيد لسيميوني في نهائي كأس ملك إسبانيا 2013.