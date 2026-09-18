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استعداد سان جيرمان

2026.09.18 | 03:21 pm
أدى لاعبو فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، الجمعة، حصة تدريبية صباحية، وذلك استعدادًا لمواجهة أولمبيك مرسيليا، الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري المحلي (الفرنسية)
استعداد سان جيرمان

استعداد سان جيرمان

استعداد سان جيرمان

استعداد سان جيرمان