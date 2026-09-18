استعداد سان جيرمان

أدى لاعبو فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، الجمعة، حصة تدريبية صباحية، وذلك استعدادًا لمواجهة أولمبيك مرسيليا، الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري المحلي (الفرنسية)