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حصة مدريدية

2026.09.18 | 03:23 pm
انتظم لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الجمعة، في حصة تدريبية صباحية، وذلك استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد، الأحد المقبل، في ديربي العاصمة، ضمن منافسات دوري «لاليجا» (المركز الإعلامي ـ ريال مدريد)
حصة مدريدية

حصة مدريدية

حصة مدريدية

حصة مدريدية