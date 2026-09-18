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حصة مدريدية
2026.09.18 | 03:23 pm
انتظم لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الجمعة، في حصة تدريبية صباحية، وذلك استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد، الأحد المقبل، في ديربي العاصمة، ضمن منافسات دوري «لاليجا» (المركز الإعلامي ـ ريال مدريد)
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