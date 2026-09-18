حصة مدريدية

انتظم لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الجمعة، في حصة تدريبية صباحية، وذلك استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد، الأحد المقبل، في ديربي العاصمة، ضمن منافسات دوري «لاليجا» (المركز الإعلامي ـ ريال مدريد)