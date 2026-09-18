شقيقته سيدة جنوب إفريقيا.. من هو موتسيبي صانع أمجاد صن داونز؟

في 28 يناير 1962، ولد باتريس تلهوباني موتسيبي مالك نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في حي أورلاندو ويست بمنطقة سويتو التابعة لجوهانسبرج لأب يدعى أوغسطين بوتانا تشاني موتسيبي، وهو زعيم قبلي عمل معلمًا قبل أن يتحول إلى رجل أعمال.

باتريس أحد سبعة أبناء، من بينهم شقيقته تشيبو موتسيبي، الطبيبة وسيدة جنوب إفريقيا الأولى، زوجة الرئيس سيريل رامافوزا، وشقيقته بريجيت راديبي، سيدة الأعمال ومؤسسة شركة مماكاو للتعدين، زوجة الوزير جيف راديبي.

حصل على بكالوريوس الآداب من جامعة سوازيلاند، وعلى درجة ماجستير في القانون من جامعة ويتوترسراند، وانضم إلى مكتب المحاماة «بومان جيلفيلان» في 1988، وعمل محاميًا زائرًا في مكتب أمريكي بين 1991 و1992.

في 1997 اشترى من «أنجلوجولد» ستة أنفاق منجمية متدنية الإنتاج بـ7.7 مليون دولار، أسس بها شركة «أفريكان رينبو مينرلز»، وطرحها في بورصة جوهانسبرج في 2002.

يشغل حاليًا منصب الرئيس غير المشارك لشركة «أفريكان رينبو مينرلز» التي يملك فيها 45.9%، ومنصب الرئيس غير المشارك لشركة «هارموني جولد»، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «سانلام» للخدمات المالية، وأسس في 2016 شركة «أفريكان رينبو كابيتال» للاستثمار المباشر.

وتضم استثماراته حصصًا في أكثر من 40 شركة في قطاعات البنوك والاتصالات والطاقة المتجددة والزراعة، عبر مجموعته القابضة «أوبونتو-بوتو للاستثمار»، وتُقدَّر ثروته بـ3.7 مليار دولار، وفق تقديرات «فوربس» في يونيو 2026.

تزوج من بريشس مولوي في 1989، وهي طبيبة وسيدة أعمال ورئيسة جامعة كيب تاون منذ 2020، ومؤسسة منظمة «أفريكان فاشون إنترناشونال»، وله منها ثلاثة أبناء، هم: ثلوبي وكجوسي وكابيلو.

وفي يناير 2013 انضم مع زوجته إلى مبادرة «Giving Pledge» للتبرع بنصف ثروتهما للأعمال الخيرية، ليكونا أول ثنائي إفريقي ينضم إليها.

في 2003 اشترى موتسيبي 51% من نادي صن داونز، ورفع حصته إلى 100% في 2004، وأعاد تسمية النادي إلى «ماميلودي صن داونز»، نسبة إلى ضاحية ماميلودي في بريتوريا، وتوالت الألقاب منذ 2005، حيث توج الفريق بالدوري في نسختي 2005ـ2006 و2006ـ2007، ثم 2013ـ2014 تحت قيادة المدرب بيتسو موسيماني، الذي قاده أيضًا للتتويج بدوري أبطال إفريقيا 2016، أول لقب قاري للنادي، تلاه لقب كأس السوبر الإفريقية 2017 على حساب تي بي مازيمبي الكونغولي، ثم لقب رابطة كرة القدم الإفريقية 2023، وامتدت الهيمنة المحلية لتشمل 8 ألقاب دوري متتالية بين موسمي 2017ـ2018 و2024ـ2025، وفي الموسم الماضي 2025ـ2026 توج صن داونز بلقبه القاري الثاني بعد الفوز على فريق الجيش الملكي المغربي بمجموع المباراتين.

وفي مارس 2021 انتخب موتسيبي رئيسًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» خلفًا للملقاشي أحمد أحمد، وأعيد انتخابه بالتزكية في مارس 2025 لفترة رئاسية ثانية.