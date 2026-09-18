جيسوس يستدعي 4 من دوري «روشن»

استدعى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو وجواو فيليش، لاعبي النصر، وروبن نيفيش، لاعب الهلال، وفرانسيسكو ترينكاو، لاعب الأهلي، إلى قائمته التي أعلنها الجمعة، استعدادًا لدوري الأمم الأوروبية.

وأشرف جيسوس على رونالدو وفيليش الموسم الماضي عندما كان مدربًا للنصر، كما أشرف على نيفيش في موسمي 2024ـ2025 و2025ـ2026، قبل أن يتولى قيادة المنتخب البرتغالي خلفًا للإسباني روبرتو مارتينيز عقب كأس العالم 2026.

وقال جيسوس، خلال مؤتمر صحافي الجمعة، عن قائد المنتخب البرتغالي: «إنه لاعب مثل الآخرين، إذا قدم الأداء المطلوب فإنه يلعب، وإذا لم يقدمه فلن يلعب»، وأضاف: «له مكانة مختلفة لأن مسيرته مختلفة، فقد فاز بخمس كرات ذهبية، لكن هل يؤثر ذلك في قراراتي؟ لا».

وضمت قائمة جيسوس 25 لاعبًا، وشهدت عودة فابيو سيلفا، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، وجواو بالينيا، لاعب وسط بنفيكا، إضافة إلى فيتينيا وجواو نيفيش ونونو مينديش، ثلاثي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتستهل البرتغال، المتوجة بلقب دوري الأمم الأوروبية عامي 2019 و2025، مشوارها في النسخة الجديدة باستضافة ويلز، الخميس، في لشبونة، ثم تحل ضيفة على النرويج في 27 سبتمبر، والدنمارك في الأول من أكتوبر، قبل أن تستضيف النرويج مجددًا في الرابع من الشهر ذاته في بورتو.

وتضم القائمة البرتغالية كلًا من: «ديوجو كوستا، روي سيلفا، صامويل سواريس، جونسالو إيناسيو، جواو كانسيلو، ديوجو دالوت، نونو تافاريس، نونو مينديش، ريناتو فيجا، روبن دياش، توماس أراوجو، برونو فرنانديش، جواو بالينيا، جواو نيفيش، فيتينيا، روبن نيفيش، برناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، فابيو سيلفا، فرانسيسكو ترينكاو، فرانسيسكو كونسيساو، جونسالو راموش، جواو فيليش، بيدرو نيتو ورافايل لياو»