بن حميدة يقود تونس في تصفيات إفريقيا

ضم معين الشعباني، مدرب المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، محمد أمين بن حميدة، مدافع الحزم، إلى قائمته التي أعلنها، الجمعة، استعدادًا لمواجهتي أوغندا وبوتسوانا ضمن الجولتين الأولى والثانية من منافسات المجموعة الثامنة في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

ويواجه المنتخب التونسي نظيره الأوغندي 24 سبتمبر الجاري، قبل لقاء بوتسوانا 28 سبتمبر، فيما يخوض مواجهة تجريبية أمام مالي 3 أكتوبر المقبل.

واختار الشعباني في قائمته أيمن دحمان، مهيب الشامخ، وصبري بن حسن لحراسة المرمى، فيما ضم الدفاع يان فاليري، معتز النفاتي، آدم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، علاء غرام، أمين بن حميدة، أمين الشرني، وعلي معلول.

وفي خط الوسط حضر عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حمزة رفيع، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، وإسماعيل الغربي، بينما اختير للهجوم خليل العياري، سيف الله لطيف، إلياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، حازم المستوري، والصادق قديدة.