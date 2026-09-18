الأحمد يواصل التأهيل في القادسية

يواصل وليد الأحمد، مدافع فريق القادسية الأول لكرة القدم، برنامجه التأهيلي في مقر النادي خلال فترة التوقف الجارية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأصيب المدافع، البالغ من العمر 27 عامًا، خلال مواجهة الأهلي التي كسِبها القدساويون 3ـ2 ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي الموسم الماضي.

وأجرى الأحمد، في مارس الماضي عملية جراحية في الرباط الصليبي في مجمع سبيتار الطبي في الدوحة العاصمة القطرية.

ويعود لاعبو القادسية إلى التدريبات، الخميس 24 سبتمبر الجاري، بعد فترة الراحة التي منحها المدرب الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز للاعبيه عقب الانتصار 2ـ1 على الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين الماضي.

ويستعد القادسية عقب فترة التوقف لمواجهة الخلود 9 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي في الرس.