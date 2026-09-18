دياب يشرح «دلع البنات» في جدة

أشعل الفنان المصري عمرو دياب، حفله الجماهيري على مسرح «عبادي الجوهر أرينا» في جدة، وسط حضور كبير، ضمن فعاليات موسم جدة، برعاية الهيئة العامة للترفيه.

وفاجأ الجمهور دياب بحفظ أغنيات ألبومه الجديد وترديد كلماتها معه خلال الحفل، الذي شهد تقديم جميع أعمال الألبوم، إلى جانب مجموعة من أشهر أغنياته السابقة.

وتفاعل دياب مع الحضور خلال فقرات الحفل، مستطلعًا آراءهم حول أعماله الجديدة، فيما شهدت الأمسية تقديم أغنية «دلع البنات» للمرة الأولى خارج مصر، وشرح المطرب المصري للجمهور فكرتها الموسيقية المستوحاة من أجواء «الدق الفلاحي» الوشم التقليدي القديم الذي كان شائعًا في المجتمعات الريفية في بعض الدول العربية.

وتنقل دياب بين أغنيات ألبومه الجديد وعدد من أعماله السابقة، من بينها «ناقصاك القعدة»، إضافة إلى مجموعة من أغنياته الشهيرة التي شاركه الجمهور في ترديدها.

وشهد مسرح «عبادي الجوهر أرينا» تجهيزات فنية وإنتاجية، تضمنت الإضاءة المتحركة والمؤثرات البصرية والجرافيك المصاحب للأغنيات.

ونظمت شركة «بنش مارك» الحفل ضمن سلسلة الفعاليات والحفلات الموسيقية التي تقدمها خلال موسم جدة.