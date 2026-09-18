إبعاد واتكينز وتوني عن قائمة إنجلترا

استبعد الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، الجمعة، أولي واتكينز، المنتقل حديثًا إلى صفوف الهلال، وإيفان توني، مهاجم الأهلي من قائمة معسكر دوري الأمم.

واستُدعي ترنت ألكسندر أرنولد، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، وكول بالمر، جناح تشيلسي الإنجليزي، إلى تشكيلة «الأسود الثلاثة»، للمرة الأولى، منذ استبعادهما من قبل توخيل، عن نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.

وضم توخيل، ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن، للمرة الأولى منذ يونيو 2025، فيما عاد بالمر بعد غيابه المثير للجدل عن تشكيلة كأس العالم التي بلغت الدور نصف النهائي، قبل أن تخسر أمام الأرجنتين، الوصيفة.

واحتوت القائمة أيضًا على ريو نجوموها، مهاجم ليفربول، وأليكس سكوت، لاعب وسط بورنموث، وجاراد برانثوايت، مدافع إيفرتون، ضمن مجموعة من 27 لاعبًا لخوض معسكر دوري الأمم الممتد ثلاثة أسابيع، وتتخلله أربع مباريات، وذلك بعد تسعة أسابيع فقط من عودة إنجلترا من الولايات المتحدة وهي تحمل الميدالية البرونزية.

وأُدرج نجوموها الذي لفت الأنظار في ظهوره الأول أمام نيوزيلندا في يونيو الماضي، إلى جانب سكوت الذي لم يسبق له خوض أي مباراة دولية، بعدما شاركا في المعسكر التحضيري قبل العرس العالمي في فلوريدا.

وتلقى برانثوايت الذي تعود مباراته الدولية الوحيدة إلى يونيو 2024، أول استدعاء له في عهد توخيل، بينما عاد أيضًا لويس هال، لاعب نيوكاسل يونايتد، ومايلز لويس سكيلي، لاعب أرسنال، ودومينيك كالفيرت لوين، لاعب ليدز يونايتد إلى صفوف المنتخب الإنجليزي.

في المقابل، كان فيل فودن، لاعب مانشستر سيتي، ومورجان جيبس وايت، لاعب نوتنجهام فوريست، وآدم وارتون، لاعب كريستال بالاس، من بين اللاعبين الذين لم ينالوا فرصة العودة.