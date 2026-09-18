الأسياد.. أخضر 21 يكسب قطر ويتأهل

تأهل المنتخب السعودي تحت 21 عامًا لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي من منافسات دورة الألعاب الآسيوية، بعد فوزه على نظيره القطري 2ـ0، الجمعة، على ملعب بالوما ميزوهو في ناجويا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وافتتح محمد برناوي، قائد الأخضر، التسجيل عند الدقيقة «38» من زمن الشوط الأول، بعدما حوّل كرة رأسية إلى داخل الشباك القطرية، مانحًا المنتخب السعودي الأفضلية قبل التوجه إلى غرف الملابس.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، عزز إياد هوسا تقدم الأخضر بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة «47»، ليحافظ المنتخب السعودي على تفوقه حتى صافرة النهاية، ويحصد أول ثلاث نقاط له في منافسات المجموعة، ضامنًا تأهله إلى الدور ربع النهائي.

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات السعودية وقطر وكوريا الجنوبية، فيما تلقى العنابي خسارته الثانية بعد سقوطه أمام كوريا الجنوبية في مباراته الأولى، ثم الأخضر.

ويختتم المنتخب السعودي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة كوريا الجنوبية، الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري.