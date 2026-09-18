بريتوريا.. مدينة البنفسج والرجبي تستقبل الأهلي

في قلب جنوب إفريقيا، تقع مدينة بريتوريا، المكان الذي يلتقي فيه التاريخ بالطبيعة، والعلم بالرياضة، والأشجار البنفسجية بالأحلام الكبيرة، وتحتضن مواجهة فريق الأهلي الأول لكرة القدم ومضيفه ماميلودي صن داونز في مباراة كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ ضمن كأس القارات للأندية، السبت، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

المدينة تُدعى قديمًا تشيوان، حتى جاء مايو 2005 فغيّر اسمها إلى بريتوريا، الاسم الذي يحمله أهلها اليوم بكل فخر. مساحتها الواسعة التي تتجاوز 687 كيلومترًا مربعًا تحتضن نحو مليون نسمة، وتقع على بُعد خمسين كيلومترًا فقط من جوهانسبرج.

في هذه المدينة يزدهر العلم في جامعتين كبيرتين من أكبر جامعات البلاد: جامعة بريتوريا العريقة، وجامعة تشيوان للتكنولوجيا. يمشي الطلاب بين أروقتها، ويحملون كتبهم تحت ظلال الأشجار، بينما تدور أحاديثهم عن المستقبل والابتكار، فيما لا يغيب عن المشهد صور البساطة والبسطات التي تفترش الشوارع بشكل منظم.

أما الرياضة، فللرجبي مكانة خاصة في قلوب أهل بريتوريا، هنا استُضيفت بطولة كأس العالم للرجبي 1995، وما زالت الذكريات حية في المدرجات.

المدينة لا تقتصر على الرجبي، فهي موطن أندية كروية شهيرة مثل ماميلودي صن داونز، وسوبر سبورت يونايتد، وجامعة بريتوريا، وفريق جي دي آر ستارز.

وفي قلب هذه الحكاية الرياضية يقف ملعب لوفتوس فيرسفيلد، الذي يسميه البعض «ملعب القرن»، شُيّد عام 1906، فتجاوز عمره مئة وعشرين عامًا، ومرّ بمراحل ترميم عديدة حتى أصبح يتسع لواحد وخمسين ألف متفرج.

يجاوره مركز تسوق حديث، وتحيط به ستة ملاعب رديفة، كأن الملعب نفسه مدينة صغيرة داخل المدينة.

أكثر من سبعين ألف من أشجار الجاكاراندا تزين شوارع وحدائق بريتوريا، فتتحول المدينة في موسم الإزهار إلى لوحة بنفسجية ساحرة، لهذا يسميها الناس «مدينة الجاكاراندا».