صدارة سيدات الأهلي في اختبار الهلال

يستضيف فريق الأهلي الأول لكرة القدم نظيره الهلال، على ملعبه، الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدور الممتاز للسيدات.

ويبحث الهلال عن الفوز الرابع له في الكلاسيكو خلال مسابقات الدوري، بينما يسعى الأهلي إلى الانتصار المباشر الخامس أمام ضيفه.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري بالعلامة الكاملة بعد أن كسب الترجي 5-1، في الجولة الأولى، بينما الهلال في السادس، بعد خسارته من ضيفه الاتحاد بنتيجة «1ـ3» في الجولة ذاتها.