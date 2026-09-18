تشافي يطلب سامرفيل وتيجاني

استدعى الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم، الجمعة، إلى قائمة «الطواحين»، كريسينسيو سامرفيل، مهاجم فريق الهلال، وتيجاني ريندرز، لاعب وسط القادسية، وذلك استعدادًا للمباريات المقبلة في دوري الأمم الأوروبية.

واستبعد المدرب الإسباني عن قائمة المنتخب الهولندي، ممفيس ديباي، صاحب الـ32 عامًا، وهدّاف الفريق التاريخي، الذي شارك بديلًا فقط في كأس العالم 2026، ليظل رصيده عند 55 هدفًا، وكان استبعاده متوقعًا على نطاق واسع في الأوساط الهولندية، بعدما كشف عدد من التقارير الصحافية إلى قُرب نهاية مسيرته ‌مع ⁠هولندا بعد ​112 ⁠مباراة.

وتلعب هولندا ضد ألمانيا واليونان، كما ستواجه صربيا مرتين في أربع مباريات ضمن دوري الأمم خلال فترة التوقف الدولي الممتدة لثلاثة ⁠أسابيع.

وطلب تشافي أيضًا روبن فان بوميل، ‌وخيفاي زيخييل للمرة الأولى، وأعاد جوي ​فيرمان، لاعب خط الوسط، إلى التشكيلة، لكنه ‌سيضطر إلى الاستغناء عن نجمه فرينكي دي يونج ‌الذي لا يزال يعاني من إصابة في الركبة تعرض لها في كأس العالم 2026.

وخلت تشكيلة الفريق الهولندي المكونة من 26 لاعبًا، من مارتن دي رون، وفاوت فيخورست، إلى جانب جوس تيل، وماتس ويفر، لاعب برايتون آند هوف ألبيون المصاب.

ويعود ⁠جيريمي ⁠فريمبونج، وكينيث تيلور ويورن تيمبر إلى التشكيلة الهولندية بعد غيابهم عن كأس العالم.