أبها يواجه ضمك تجريبيّا

يخوض فريق أبها الأول لكرة القدم، مواجهة تجريبية أمام ضمك الناشط في دوري الدرجة الأولى، ويبحث عن مواجهة ثانية خلال فترة التوقف الجارية، المتزامنة مع كأس الخليج في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر أن اللاعبين سيستأنفون تدريباتهم، السبت، في مقر النادي، على أن يعود الفريق للمباريات الرسمية بعد 26 يومًا، حين يستقبل الفيصلي الأحد 11 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الثامنة.

ويتذيل أبها قائمة ترتيب الدوري برصيد نقطتين، بعد أن تلقى 5 هزائم، مقابل تعادلين.

إلى ذلك، التحق المالي مامي جوري جناح أبها، الجمعة، ببعثة منتخب بلاده استعدادًا للتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.