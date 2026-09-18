العميري ويارا يرفعان العلم السعودي في افتتاح الأسياد

أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اختيار خليفة العميري، لاعب المبارزة، والملاكمة يارا العمري، لرفع العلم السعودي في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية العشرين، عند الـ 06:00 من مساء السبت بملعب بالوما ميزوهو في مدينة ناجويا.

ويعد العميري أول سعودي يحقق ميدالية في تاريخ بطولات العالم للمبارزة، إثر فوزه ببرونزية بطولة العالم 2026 في سلاح الآيبيه، فيما نالت يارا برونزية بطولة آسيا للنخبة في وزن 52 كجم، وهي أول ميدالية سعودية للملاكمة النسائية.