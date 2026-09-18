راسل: تشابه الأساليب أشعل المنافسة

يرى البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، أن الهولندي ماكس فيرستابن يواجه تحديًا مختلفًا الموسم الجاري، مقارنة بالأعوام السابقة.

يعتقد راسل أن الجيل الجديد من سيارات الفورمولا 1، غيّر بشكل جذري ميزان القوى بين زملاء الفريق، مشيرًا في تصريح صحافي، نقله موقع «موتر سبورت» العالمي المختص في رياضة السيارات والمحركات، إلى اقتراب منافسي فيرستابن في ريدبُل إلى مستواه، قائلًا: «كان موسمًا غريبًا عندما تنظر إلى تنافسية أوسكار بياستري أمام لاندو نوريس العام الماضي، وشارل لوكلير مقارنة بلويس هاميلتون، وحتى هيمنة ماكس على كافة زملائه في الفريق خلال الحقبة السابقة».

ورأى السائق البريطاني أن شراسة المنافسة في الفريق الواحد لم تخلُ حتى في فريقه، مبينًا معاناته هو نفسه أمام أنتونيللي، بوصفها جزءًا من اتجاه أوسع بين السائقين الذين اعتادت الرياضة اعتبارهم معيارًا للأداء، متابعًا: «العام الجاري، أنا وشارل وأوسكار نعاني بدرجة أكبر بكثير مقارنة بزملائنا في الفريق، وماكس، زملاؤه أصبحوا أقرب إليه بفارق كبير مما كان عليه أي زميل له خلال الأعوام الـ6 الماضية».

وأكد راسل على أن هذا التحول يعود إلى تقارب أساليب القيادة بين مجموعة السائقين المتصدرين حاليًا، مكملًا: «أساليب قيادتنا متشابهة إلى حد كبير، والسائقون يقدمون مستويات جيدة جدًا هذا العام».

ويحتل راسل المركز الثاني في ترتيب السائقين بفارق 81 نقطة، خلف كيمي أنتونيللي، زميله في مرسيدس، ويقع فيرستابن بالمركز السادس برصيد 145 نقطة، بينما يأتي حجار في المركز السابع برصيد 71 نقطة، ولاوسون في المركز التاسع برصيد 59 نقطة، وهو فارق أصغر بكثير من الفارق المعتاد الذي كان يفصل بطل العالم أربع مرات عن زملائه في المواسم الأخيرة.