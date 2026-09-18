الليلة.. اليمن يختبر الكويت قبل الأخضر

يدخل المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم تجربته الأخيرة أمام اليمن الساعة 7:30 مساء الجمعة على ملعب المركز الإقليمي بجدة، قبل مواجهة الأخضر السعودي الأربعاء في افتتاح «خليجي 27» المنظمة في عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبل.

ووفق مصدر خاص بـ«الرياضية»، يدخل اليمن المواجهة أمام الكويت منقوصا 5 من لاعبيه الثمانية الأجانب بعد تعذر وصولهم إلى المعسكر.

وتضم قائمة اليمن المحترفين هارون الزبيدي لاعب ميامي إف سي الأمريكي، وعبد الواسع المطري لاعب ديالى العراقي، وعادل عباس لاعب الشباب السعودي، وحمزة الريمي وأنيس المعاري لاعبا الغراف العراقي، ونواف عبد الله لاعب المالكية البحريني، ونادر سهل لاعب بيش السعودي، وديماني ميلور لاعب فرويست جرين الإنجليزي.

يشار إلى أن منتخب الكويت وصل جدة، الأربعاء، ويستقر في فندق كراون بلازا السلام خلال منافسات البطولة.

وكانت قرعة بطولة الخليج أوقعت الكويت إلى جانب الأخضر السعودي وعمان والعراق، فيما تضم المجموعة الثانية قطر والإمارات والبحرين واليمن.