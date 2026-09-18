ندلوفو.. قروي نشأ بين الأبقار يهدد حلم الأهلاويين

بعيدًا عن أضواء المدن الكبرى وعلى بعد أكثر من 300 كم عن بريتوريا، وتحديدًا في بلدة دانهاوزر الريفية في جنوب إفريقيا، تلك البلدة التي كانت تعتمد يومًا على مناجم الفحم ثم تحولت إلى مزارع للأبقار، ولد سياندا ندلوفو مهاجم فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم في 19 سبتمبر 2002 في بيئة زولو ريفية بسيطة شكلت شخصيته.

بدأ ممارسة كرة القدم في صفوف الهواة مع فريق هابي كراون في دوري ساب الدرجة الرابعة، ثم انتقل إلى نيوكاسل أول ستارز في دوري إيه بي سي موتسيبي الدرجة الثالثة، قبل أن يلتحق بأكاديمية لامونتفيل غولدن أروز ويظهر مع فريق الديسكي حيث سجل 6 أهداف في 29 مباراة.

صعد إلى الفريق الأول لغولدن أروز وظهر للمرة الأولى في 5 أغسطس 2023 قادمًا من دكة البدلاء ليسجل هدفًا في مباراة انتهت 1ـ1 أمام موروكا سوالوز، ثم شارك في 75 مباراة تقريبًا سجل خلالها 8 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.

في الموسم الماضي 2025ـ2026 مع غولدن أروز شارك في 25 مباراة بالدوري وسجل 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

انتقل في 4 يوليو 2026 إلى ماميلودي صن داونز بعد منافسة مع أورلاندو بايرتس، وقال عند وصوله: «اسمي سياندا ندلوفو وأنا سعيد بأن أصبح أصفر»، وأضاف في بودكاست النادي: «أريد أن أنمو كثيرًا كلاعب وأفوز بالكثير من البطولات مع صن داونز، هناك الكثير مما يمكنني تحقيقه هنا»، وتابع: «كان من أمنياتي أن أتنافس هنا في صن داونز، المنافسة والجودة هنا كبيرة وأريد أن أكون جزءًا منها وأناضل من أجل مكاني».

في الموسم الجاري 2026ـ2027 مع صن داونز شارك حتى الآن في نحو 9 مباريات عبر كل المسابقات وسجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة، ويملك التقييم الأعلى بين لاعبي العملاق الأصفر بحسب موقع سوفا سكور.

تحدث عن تأثير مدربه السابق مانكوبا منغقيثي قائلًا: «نوع كرة القدم التي يلعبونها هو ما كنت ألعب به كثيرًا في غولدن أروز تحت قيادة المدرب مانكوبا، لذلك عندما وصلت لم يكن الأمر صعبًا لأنه مشابه تقريبًا لما كنت ألعب به هناك واستطعت التواصل مع اللاعبين الآخرين»، ووصفه بأنه «كان أكثر من مدرب، كان أبًا أيضًا، أرشدنا في أمور كثيرة خارج الملعب قبل أن ندخله».

وعن المنتخب قال: «أعتقد أن لدي رغبة في اللعب للمنتخب الوطني وسأعمل بجد للحصول على ذلك الاعتراف».

السبت سيكون الفتى القادم من الأرياف في تحدي نخبة من النجوم الدوليين الذين يرتدون قميص الأهلي على غرار البرازيلي روجير إيبانيز والتركي ميريح ديميرال والإنجليزي ايفان توني والسنغالي إدوارد ميندي والبقية.