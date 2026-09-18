فييرا يقود الأسود

قدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الجمعة، في مؤتمر صحافي الفرنسي باتريك فييرا مدربًا للمنتخب الأول، خلفًا لبابي تياو، الذي أنهيت خدماته بعد كأس العالم (الفرنسية)