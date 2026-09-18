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فييرا يقود الأسود

2026.09.18 | 04:58 pm
قدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الجمعة، في مؤتمر صحافي الفرنسي باتريك فييرا مدربًا للمنتخب الأول، خلفًا لبابي تياو، الذي أنهيت خدماته بعد كأس العالم (الفرنسية) فييرا يقود الأسود

فييرا يقود الأسود

فييرا يقود الأسود