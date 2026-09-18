الأهلي.. بوسيتش يؤجل قائمة صن داونز

أجَّل الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، قائمته أمام ماميلودي صن داونز في بطولة المحيط الهادئ ضمن كأس القارات، السبت، إلى الاجتماع الفني قبل انطلاق المواجهة على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا الجنوب إفريقية وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن جميع لاعبي الأهلي جاهزون، وتخلو صفوفه من الإصابات قبل المواجهة، فيما عرض بوسيتش «فيديو» يوضح أهم نقاط القوة والضعف في المنافس.

وافتتح الأهلي مشواره في النسخة الجارية من البطولة بفوزه على أوكلاند إف سي النيوزيلندي 1ـ0 في 26 أغسطس الماضي.

يذكر أن صن داونز يخوض منافسات كأس القارات بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا.