الحصة الأخيرة

اختتم فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم تحضيراته، الجمعة، تأهبًا لمواجهة الأهلي، السبت، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا ضمن بطولة كأس القارات للأندية (المركز الإعلامي ـ صن داونز)