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الحصة الأخيرة

2026.09.18 | 04:59 pm
اختتم فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم تحضيراته، الجمعة، تأهبًا لمواجهة الأهلي، السبت، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا ضمن بطولة كأس القارات للأندية (المركز الإعلامي ـ صن داونز)
الحصة الأخيرة

الحصة الأخيرة

الحصة الأخيرة