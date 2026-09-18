إطلاق اسم مساعد بن عبد الرحمن على الجامعة الإلكترونية

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أيَّده اللّه، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه اللّه، بإطلاق اسم الأمير مساعد بن عبد الرحمن آل سعود، رحمه اللّه، على الجامعة السعودية الإلكترونية، لتكون «جامعة الأمير مساعد بن عبد الرحمن».

ويأتي ذلك تقديرًا من القيادة الرشيدة، أيَّدها اللّه، لما قدَّمه الأمير مساعد بن عبد الرحمن آل سعود، رحمه اللّه، من جهودٍ وأعمالٍ جليلةٍ بوصفه أحد رجالات الدولة الذين كانت لهم إسهاماتٌ وطنيةٌ مشهودةٌ ومتميِّزة.