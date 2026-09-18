صن داونز يرفد منتخب جنوب إفريقيا بـ 13 لاعبا

يُشكِّل لاعبو فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم نحو نصف قائمة منتخب «البافانا بافانا» المستدعاة لمواجهتي غينيا وإريتريا، في 26 و30 سبتمبر الجاري، ضمن رابع مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا المقبلة.

ويتواجه صن داونز والأهلي، السبت على أرض الأول، في مباراة كأس إفريقيا- آسيا- المحيط الهادئ، ضمن كأس القارات للأندية.

بعدها، ينضم 13 من لاعبي الفريق صاحب الأرض إلى منتخب جنوب إفريقيا، الذي سيبدأ استعداداته لمواجهة غينيا وإريتريا ضمن التصفيات القارية.

واختار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب المنتخب، قائمة من 30 لاعبًا للمباراتين، أعلن عنها مساء الخميس.

وشكَّل لاعبو صن داونز، فريق موسيماني السابق، 43 في المئة من عناصر قائمته، ما يزيد عن أي نادٍ آخر، محلي أو في الخارج.

ويرفِد بطل قارة إفريقيا صفوف الـ «بافانا بافانا» بحارسَي مرمى، وخمسة مدافعين، و3 لاعبي وسط، و3 مهاجمين. وكل هؤلاء باستثناء المهاجم تشريق ماثيوس، المستدعى للمرة الأولى، لَعِبوا مبارياتٍ دولية، ومن أبرزهم الحارس رونوين ويليامز «66 مباراة دولية»، وتيبوهو موكوينا، لاعب الوسط «54 مباراة»، وثيمبا زواني «55 مباراة»، والمدافع آوبري موديبا «45 مباراة».

واستدعى موسيماني من الفريق الذي دربه بين 2012 و2020، الحارس ريكاردو جوس، والمدافعين فواز باسادين، وتابيلو مورينا، وخولوماني نداماني، وتابانج ماثولودي، وباثوسي آوباسي، لاعب الوسط، والمهاجمين كاسيوس مايلولا، وإكرام راينرز.

وبعد مباراتي التصفيات الإفريقية، يسافر المنتخب إلى القاهرة لخوض مواجهة تجريبية مع نظيره المصري، في 4 أكتوبر المقبل.

وتحت قيادة هوجو بروس، تأهل جنوب إفريقيا إلى دور الـ 32 من كأس العالم 2026، وبعد البطولة، عُيِّن موسيماني خلفًا لبروس، بعقد يمتد حتى المونديال المقبل، علمًا بأنه شغل المنصب ذاته بين 2010 و2012.