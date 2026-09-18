قائمة زيدان الأولى.. 5 وجوه جديدة.. والإصابة تبعد ثيو

أعلن زين الدين زيدان، مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، الجمعة، قائمته الأولى المؤلفة من 23 لاعبًا والتي شهدت ظهور خمسة وجوه جديدة، فيما غاب عنها أوريليان تشواميني لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، وماركوس تورام مهاجم يوفنتوس الإيطالي، وثيو هيرنانديز مدافع الهلال السعودي المصاب.

وضمت القائمة للمرة الأولى جيوم ريست حارس مرمى تولوز، والمدافعين أندي ديوف وجيريمي جاكيه، ولوكا دا كونيا لاعب الوسط، والمهاجم إستيبان لو بول.

ويبدأ زيدان الذي عُيّن في 28 يوليو الماضي خلفًا لديدييه ديشامب مشواره رسميًا مع «الديوك» من خلال أربع مباريات في دوري الأمم الأوروبية، إذ يواجه تركيا وبلجيكا يومي 25 و28 سبتمبر، ثم إيطاليا وبلجيكا مجددًا في 2 و5 أكتوبر على ملعب «دو فرانس» بالعاصمة باريس.

وفي حراسة المرمى، حلّ الحارس الشاب ريست، البالغ 21 عامًا، مكان الحارس الاحتياطي بريس سامبا. أما في خط الدفاع، فضمت القائمة جيريمي جاكيه «21 عامًا»، الذي انتقل من رين إلى ليفربول الإنجليزي مقابل 70 مليون يورو، إلى جانب أدريان تروفير «24 عامًا» الذي خاض مباراة دولية واحدة مع ديشامب في نهاية عام 2022، وبيار كالولو «26 عامًا، 3 مباريات دولية»، بالإضافة إلى الوافد الجديد أندي ديوف، وجميعهم لم يكونوا ضمن تشكيلة كأس العالم الأخيرة.

في المقابل، خرج الشقيقان لوكاس وثيو هرنانديز من الحسابات، إلى جانب لوكاس ديني الظهير الأيسر لباريس سان جيرمان، ومالو جوستو الظهير الأيمن. كما غاب ويليام صليبا بسبب الإصابة.

وفي خط الوسط، غاب تشواميني الذي يواصل التعافي والعودة إلى الملاعب، وكذلك نجولو كانتي «34 عامًا»، فيما استفاد من ذلك لوكا دا كونها، إلى جانب العائد إدواردو كامافينجا.

وفي الهجوم، حصل إستيبان لو بول، هدّاف الدوري الفرنسي في الموسم الماضي على استدعائه الأول، فيما خرج كل من تورام وماجنيس أكليوش وجان فيليب ماتيتا من القائمة.

في المقابل، حافظ زيدان على بقية المهاجمين الفرنسيين الذين شاركوا في كأس العالم، وفي مقدمتهم الثلاثي كيليان مبابي، الذي سيحتفظ بشارة القيادة، وعثمان ديمبيلي ومايكل أوليسيه.