بلينكوفا تغير جنسيتها الرياضية

أعلنت الروسية آنا بلينكوفا، لاعبة كرة المضرب المصنفة 94 عالميًا، الجمعة أنها باتت تمثل فرنسا.

وقالت اللاعبة البالغة 28 عامًا في منشور عبر «إنستجرام»: «بعد كل هذه الأعوام التي قضيتها في فرنسا، بين مدينتي، كان، ودورات كرة المضرب، أصبحت هذه البلاد أكثر بكثير من مجرد قاعدة للتدريب: لقد أصبحت بلدي».

وأضافت أنها «سعيدة وفخورة للغاية» بتمثيل فرنسا على الساحة العالمية.

وُلدت بلينكوفا في موسكو، وسبق لها تمثيل روسيا في كأس بيلي جين كينج، وبلغت أفضل تصنيف في مسيرتها عندما احتلت المركز 34 عالميًا، كما أحرزت لقبين في منافسات الفردي ضمن دورات «دبليو تي ايه» 250 نقطة على الملاعب الصلبة، في جيوجيانج 2025 وكلوج نابوكا 2022.

وبتغيير جنسيتها الرياضية، أصبحت آنا بلينكوفا المصنفة الثانية فرنسية خلفًا لديان باري «30».

وتشارك بلينكوفا حاليًا في دورة ساو باولو «250 نقطة» حيث تواجه الجمعة اللاعبة الأرمينية الروسية المولد ألينا تشارايفا في الدور ربع النهائي.