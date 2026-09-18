قطر تخسر برشم في كأس الخليج

أبعدت الإصابة مشعل برشم، حارس مرمى المنتخب القطري الأول لكرة القدم، عن كأس الخليج، وانضمَّ زميله شهاب الليثي بدلًا منه إلى القائمة التي تخوض غمار البطولة في جدة، وفق بيانٍ نشره اتحاد بلادهما، الجمعة، عبر حسابه في «إكس».

وأشار البيان إلى استدعاء الإسباني جولين لوبيتيجي، مدرب المنتخب القطري، الليثي، حارس مرمى فريق الشحانية، للانضمام إلى القائمة في «خليجي الديار العربية 27» بعد تعرُّض برشم للإصابة.

ويبلغ الليثي من العمر 26 عامًا، وسبق له خوض مباراةٍ دوليةٍ وحيدةٍ في 2024 أمام الهند ضمن تصفيات كأس العالم 2026، واستقبل خلالها هدفًا، وفاز «العنابي» 2ـ1.

ويعود آخر ظهورٍ له في قائمة المنتخب القطري إلى بطولة كأس العرب الماضية، ديسمبر 2025، وظل احتياطيًّا طوال منافساتها، وخرج بعدها من حسابات لوبيتيجي.

ويقع المنتخب القطري في المجموعة الثانية إلى جوار الإمارات، والبحرين، واليمن. ويستهل مشواره فيها بملاقاة البحرين، 24 سبتمبر الجاري، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.