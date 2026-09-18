الطائي يستعيد التوازن بثلاثية البكيرية

استعاد فريق الطائي الأول لكرة القدم توازنه بعد أن حوَّل تأخره بهدف أمام ضيفه البكيرية إلى انتصار 3ـ1، الجمعة، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن جولة «عزنا بطبعنا»، السادسة من منافسات دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وسجَّل ثلاثية الطائي كل من المغربي نبيل عليوي «هدفين 55 و89»، وحسن الحبيب «69»، ليقلب الفريق الشمالي الطاولة على البكيرية الذي تقدم بالنتيجة عبر الهولندي ياسين زاكير «48».

وعوَّض الطائي من خلال هذا الفوز خسارته أمام الأنوار 0ـ2، وتعادله السلبي مع الزلفي في آخر جولتين، رافعًا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا بانتظار ما ستسفر عنه مواجهات الجولة.

أما البكيرية، فإنه تكبد خسارته الرابعة، وبذلك يتجمد رصيده عند نقطتين في المركز الـ 17 وقبل الأخير.