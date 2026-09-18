إنزاجي يغير مواعيد الهلال

حوَّل الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، التدريبات إلى الفترة الصباحية يومي السبت والأحد، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وخاض الفريق، الخميس والجمعة، تدريباته مساءً، بعد إجازةٍ ليوم واحد أعقبت الفوز 2ـ1 على الغرافة القطري، الثلاثاء في الرياض، ضمن أولى جولات مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحدَّد إنزاجي الـ 11:00 صباحًا موعدًا لبدء التدريب الجماعي، السبت والأحد، على أن يصل اللاعبون قبلها بنصف ساعة إلى مركز «الماجدية» الرياضي.

ويتصدر الهلال ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة من سبع جولات. وبعد فترة التوقف الجارية، يواجه الاتحاد، في 10 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الثامنة.

وعلى مستوى البطولات الأخرى، تأهَّل الفريق إلى دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وكسِب مباراته ضمن أولى جولات دوري الأبطال للنخبة.

ومنذ انطلاق الموسم، يؤدي «الأزرق» تدريبه اليومي خلال الفترة المسائية، لكن الجهاز الفني أمر بنقله إلى الصباحية السبت والأحد.