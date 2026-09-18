كولومبيا تطلب ريوس من الاتحاد

اختار الأرجنتيني نيستور لورينزو، مدرب المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم، ريتشارد ريوس، لاعب وسط فريق الاتحاد، ضمن القائمة المستدعاة لخوض ثلاث مباريات تجريبية خلال شهر سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، الجمعة، قائمة المنتخب المستدعاة لمعسكر أمريكا، وتضمنت اسم ريوس، الذي انتقل أخيرًا إلى الاتحاد بصيغة الإعارة لمدة موسم واحد من بنفيكا البرتغالي.

وسجَّلت القائمة غيابًا للويس دياز، نجم بايرن ميونيخ الألماني، في قرار أرجعته تقارير صحافية كولومبية إلى رغبة الجهاز الفني في إراحته.

ويصل المنتخب الكولومبي إلى ولاية ديلاوير الأمريكية الأحد المقبل، 20 سبتمبر، موعد انطلاق معسكره التدريبي استعدادًا للمباريات الثلاث أمام المكسيك وباراجواي وبيرو.

ويستهل المنتخب الملقَّب بـ «لوس كافيتيروس» تجاربه بمواجهة المكسيك 26 سبتمبر، ثم باراجواي 2 أكتوبر، وأخيرًا البيرو في 6 من الشهر ذاته.

وتضم القائمة 26 لاعبًا، هم:

ألدير كينتانا «إنديبندينتي ديل فايي الإكوادوري» – ألفارو أنجولو «بوماس أونام المكسيكي» – ألفارو مونتيرو «بوكا جونيورز الأرجنتيني» – كاميلو دوران «سلتيك الإسكتلندي» – كارلوس أندريس جوميز «فاسكو دا جاما البرازيلي» – دانييل أرسـيلا «كلوب ليون المكسيكي» – دانييل مونيوث «نوتنجهام فورست الإنجليزي» – دافينسون سانشيز «غلطة سراي التركي» – إيدير أوكامبو «فانكوفر وايتكابس الكندي» – جوستافو بويرتا «أولمبياكوس اليوناني» – جامينتون كامباز «روزاريو سنترال الأرجنتيني» – جون أرياس «بالميراس البرازيلي» – جون لوكومي «يوفنتوس الإيطالي» – جون سوليس «برمنجهام سيتي الإنجليزي» – خوان مانويل رينجيفو «أتلتيكو ناسيونال الكولومبي» – كيفن أندرادي «زينيت الروسي» – كيفن كاستانيو «أتلتيكو مينيرو البرازيلي» – كيفن مير «كروز أزول المكسيكي» – كيفن فيفيروس «أتلتيكو باراناينسي البرازيلي» – لويس سواريز «سبورتينج لشبونة البرتغالي» – ماتياس أوروثكو «كاستيون الإسباني» – أوسكار بيريا «كلوب أمريكا المكسيكي» – ريتشارد ريوس «الاتحاد السعودي» – روير كايسيدو «سيركل بروج البلجيكي» – صامويل فيلاسكيز «أتلتيكو ناسيونال الكولومبي» – ياسر أسبرييا «جيرونا الإسباني».