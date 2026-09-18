رافينيا: أريد إنهاء مسيرتي في كاتالونيا

تمنَّى البرازيلي رافينيا، قائد فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، تمديد عقده مع النادي، وإنهاء مسيرته الكروية في صفوفه بعد انطلاقته القوية مع الكاتالوني الموسم الجاري.

ويشغل الجناح البرازيلي مركز المهاجم بعد رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وفيران توريس عن النادي، وقد تأقلم سريعًا مع مركزه الجديد، إذ سجل 11 هدفًا في سبع مبارياتٍ فقط.

وقال رافينيا لإذاعة «راك 1»، الجمعة: «نعم، أعتزم تمديد عقدي. عندما جدَّدته للمرة الأولى، وقَّعت حتى 2028 على أساس أنني سأكون حينها في الـ 30 من عمري، ولم أكن أعرف كيف ستسير الأمور».

وأضاف اللاعب، البالغ 29 عامًا: «بالنظر إلى الطريقة التي بدأت بها الموسم، أعتقد أنني أستطيع الاستمرار أعوامًا أخرى، وسأكون سعيدًا جدًّا بتمديد عقدي، وآمل أن أنهي مسيرتي هنا».

وتقلَّد رافينيا شارة قيادة برشلونة في بداية الموسم عقب رحيل الأوروجوياني رونالد أراوخو، والحارس الألماني مارك أندريه تيرشتيجن، إلى جانب تعرُّض الهولندي فرانكي دي يونج لإصابةٍ في الركبة.

وانضم اللاعب السابق لليدز يونايتد إلى برشلونة في 2022، لكنَّ وصول الألماني هانزي فليك لتدريب الفريق بعد عامين شكَّل نقطة تحوُّلٍ سواء بالنسبة إلى النادي، أو إلى رافينيا الذي كان قد بدأ يشعر بإحباطٍ متزايدٍ خلال فترة المدرب تشافي هرنانديز.

وسجل اللاعب 86 هدفًا في 184 مباراةً مع برشلونة، بينها 66 تحت إشراف فليك الذي قاد الفريق إلى التتويج بلقب الدوري في موسمَيه الاثنين على رأس الجهاز الفني.

وأحرز رافينيا ثلاثيةً «هاتريك» في الفوز الكاسح لبرشلونة على راسينج سانتاندير 7ـ2، الأربعاء، ليحافظ الفريق على سجله المثالي الموسم الجاري بعد أن حقق الفوز في مبارياته السبع كلها، بينها انتصارٌ ساحقٌ على فينورد الهولندي 5ـ1 في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا.

ويتصدَّر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاطٍ أمام ريال مدريد وريال بيتيس قبل أن يحلَّ ضيفًا على إشبيلية «الخامس»، السبت.