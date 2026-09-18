خطأ إداري غيّر تاريخ صن داونز وإفريقيا

بعد نتائج قارية مخيِّبة، خالفت توقعات الجمهور، وصل النبأ السعيد إلى مكاتب نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، صبيحة الثلاثاء 24 مايو 2016.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يطيح بفريق فيتا كلوب الكونغولي من مسابقته الأهم، دوري الأبطال، نظير إشراك لاعبٍ غير مؤهل في الدور التمهيدي، ويستدعي صن داونز عوضًا عنه إلى مرحلة المجموعات.

قرارٌ مفاجئ سيكتب تاريخًا جديدًا للنادي الواقع في مدينة بريتوريا، الجنوب إفريقية. اسمٌ هيمَن تمامًا على البطولات المحلية، وحاول قاريًا لكن دون تحقيق النجاح الذي يتطلع إليه المالك باتريس موتسيبي. قطب التعدين الذي استحوذ على 51 في المئة من أسهم النادي في 2004 ولاحقًا على كامل الأسهم.

الفريق الأصفر كان قد غادر البطولة من دورها الثاني على يدي فيتا كلوب، وانتقل تلقائيًا إلى الكونفدرالية، المسابقة الأقل أهمية، فخرج أمام ميدياما الغاني قبل مرحلة المجموعات.

فشلٌ مزدوج لنادٍ يمتلك مجموعة من اللاعبين الهجوميين البارزين، تحت قيادة المدرب المحلي الناجح بيتسو موسيماني.

لكن مخالفة فيتا كلوب غير المتوقعة جسّدت عبارة مصائب قومٍ عند قومٍ فوائد.

تعاقد فيتا كلوب في ذلك العام مع اللاعب المالي إدريسا تراوري، القادم من فريق ستاد مالي، واعتمد عليه أمام فريق مافونوزو من زنجبار في الدور التمهيدي.

وقبل سحب قرعة دور الثمانية بساعتين تقريبًا، كشف الـ «كاف» عن قراره. تراوري لم يكن مؤهلًا من الأساس لخوض المباريات القارية، لتعرّضه إلى إيقافٍ لأربع مباريات مع ستاد مالي.

نتيجةً لذلك، طُرِد فيتا كلوب من القرعة، التي وضعت بديله الجنوب إفريقي في المجموعة الثانية إلى جانب الزمالك المصري، وإنيمبا النيجيري، ووفاق سطيف الجزائري.

تصدّر صن داونز، المُكنّى بـ «البرازيليين»، المجموعة برصيد 9 نقاط، وهزم الزمالك، وصيفه، ذهابًا وعودة، وتأهلا معًا إلى نصف النهائي، الذي نقلهما إلى المباراة النهائية، بعدما تخطى الأول زيسكو يونايتد الزامبي وتفوق الثاني على الوداد المغربي.

وأخيرًا، وبعد طول انتظار، تحقّق أهم أحلام موتسيبي. توِّج «البرازيليون»، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، بدوري الأبطال، بعد فوزهم على الزمالك 3ـ0 في بريتوريا والخسارة 0ـ1 في الإياب.

ومنذ إنجاز 2016، ثبّت ماميلودي صن داونز حضوره بين كبار القارة، وبات ضيفًا دائمًا وثقيلًا على الأدوار المتقدمة من البطولة. فقد لعِب نصف نهائي نسخ 2019 و2023 و2024، والنهائي في 2025، حيث خسِر أمام بيراميدز المصري، قبل أن يُتوَّج باللقب للمرة الثانية الموسم الماضي أمام الجيش الملكي المغربي. وبذلك، تأهّل للمشاركة في كأس القارات للأندية، التي تجمعه بالأهلي السعودي، السبت على ملعبه «لوفتس فيرسفيلد»، في مباراة كأس إفريقيا ـ آسيا ـ المحيط الهادئ.

وفي دولاب بطولات صن داونز لقبان قاريان آخران، تُوِّج بهما عندما كسِب السوبر الإفريقي 2017، أمام مازيمبي الكونغولي، والدوري الإفريقي، في نسخته الوحيدة 2023، أمام الوداد، علمًا أنه لعِب نهائي دوري الأبطال 2001 وخَسِره أمام الأهلي المصري.