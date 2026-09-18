الحضور المتتالي يربط الأهلي وصن داونز

يجمع الحضور المتتالي في نهائيات أكبر بطولات الأندية القارية بين فريق الأهلي الأول لكرة القدم ونظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، قبل مواجهتهما المرتقبة، السبت، ضمن كأس القارات للأندية.

وضرب الأهلي موعدًا مع بطل إفريقيا بعد تجاوزه أوكلاند إف سي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، بهدف دون مقابل، 26 أغسطس الماضي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الدور الأول من كأس القارات للأندية، وحمل هدف التأهل توقيع صالح أبو الشامات عند الدقيقة 63.

وحجز الأهلي مقعده في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة خلال النسختين الماضيتين، ونجح في تحويل ظهوره المتتالي إلى لقبين، فيما كرر صن داونز المشهد ذاته إفريقيًا بوصوله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا موسمين على التوالي، محققًا الوصافة في الأولى قبل اعتلاء منصة التتويج في الثانية.

وبدأ الأهلي سلسلة حضوره في النهائي القاري خلال نسخة 2024ـ2025، عندما تجاوز الهلال 3ـ1 في نصف النهائي، قبل أن يهزم كاواساكي فرونتال الياباني بثنائية نظيفة في المواجهة الختامية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، عن طريق البرازيلي جالينو والإيفواري فرانك كيسيه، ليتوج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

وعاد الفريق الجداوي إلى المشهد الختامي في نسخة 2025ـ2026، بعدما قلب تأخره أمام فيسيل كوبي الياباني بهدف في نصف النهائي إلى انتصار 2ـ1، إذ أدرك البرازيلي جالينو التعادل عند الدقيقة 62، قبل أن يضيف الإنجليزي إيفان توني هدف الفوز بعد ثماني دقائق.

وفي النهائي، واجه الأهلي ماتشيدا زيلفيا الياباني، وامتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل فراس البريكان هدف الانتصار عند الدقيقة 96، ليحسم الفريق الجداوي المواجهة 1ـ0 ويحتفظ بلقبه الآسيوي للموسم الثاني تواليًا، على الرغم من إكماله اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد زكريا هوساوي.

وعلى الجانب الإفريقي، بلغ صن داونز نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2024ـ2025، وواجه بيراميدز المصري، وتعادل معه 1ـ1 في بريتوريا ذهابًا، قبل أن يخسر 1ـ2 إيابًا في القاهرة، ليتوج الفريق المصري باللقب بنتيجة إجمالية 3ـ2.

ولم ينتظر صن داونز طويلًا لتعويض خسارته، إذ عاد إلى النهائي في النسخة التالية للموسم الثاني تواليًا، وهذه المرة أمام الجيش الملكي المغربي. ونجح الفريق الجنوب إفريقي في الفوز 1ـ0 ذهابًا في بريتوريا، قبل أن يتعادل 1ـ1 إيابًا في الرباط، ليحسم اللقب بنتيجة إجمالية 2ـ1، ويحقق ثاني ألقابه في دوري أبطال إفريقيا بعد تتويجه الأول عام 2016.