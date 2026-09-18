صن داونز.. اللون الأصفر يربطه بالبرازيليين

يحمل فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم تاريخًا يمتد لأكثر من نصف قرن، قبل استضافة الأهلي، السبت، في كأس القارات للأندية.

وجاء تتويج صن داونز ليعزز مكانته ضمن كبار القوم في القارة الإفريقية، لاسيما في العقد الأخير، والذي شهد وصوله إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا في 3 مناسبات، كما أنّه لم يغب عن المربع الذهبي في النسخ الـ 4 الأخيرة، ولو أنّه ارتبط تاريخيًا بقارة أخرى، فالفريق القادم من العاصمة بريتوريا يحمل لقب «البرازيليين»، في ترابط تعود جذوره إلى النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي.

وبالعودة إلى الرواية الكاملة لماميلودي صن داونز، بدأت فكرة هذا الفريق في الستينيات، عبر مجموعة من الشبان العاشقين لكرة القدم في منطقة ماراباستاد في بريتوريا، فأطلقوا اسم «ماراباستاد صن داونز» على فريقهم الجديد، لكن الصعوبات المادية دفعتهم نحو بيع النادي إلى رجليْ أعمال عام 1969، وانتقل مقره إلى بلدة ماميلودي، ومن هنا جاءت تسمية «ماميلودي صن داونز» عام 1970.

ودخل النادي الجديد عالم كرة القدم في جنوب إفريقيا على نحو بطيء، إذ انتظر حتى العام 1978 لينضم إلى رابطة الأندية، فلعب في دوري الدرجة الثانية، وصعد إلى دوري الأضواء للمرة الأولى عام 1983، أي بعد 13 عامًا من تاريخ تأسيسه، لكن فرحة الصعود ترافقت مع تجدّد الصعوبات، حتى فكّرت إدارة النادي جديًا بالتوقف وإنهاء الرواية، إلى أن وصل زولا ماهوبي، رجل الأعمال الجنوب إفريقي، إلى كرسي الرئاسة عام 1985، محدثًا نقلة نوعية، ومبلورًا سطور النجاح الأولى.

ومع ماهوبي، دخل ماميلودي صنداونز دائرة المنافسة، وحقق نتائج جيدة ومراكز متقدمة في الدوري، تزامنًا مع التعاقد مع مجموعة من أفضل اللاعبين في جنوب إفريقيا، وكانت تلك الفترة شاهدة على إطلاق لقب «البرازيليين» على الفريق، والسبب الأول لهذا اللقب كان اعتماد النادي للألوان الصفراء والخضراء والزرقاء التي اشتهر بها المنتخب البرازيلي.

وكان أسلوب اللعب من الأسباب الأخرى التي ربطت هذا الفريق بالبرازيليين، إذ طبق لاعبوه فكرًا هجوميًا سريعًا اعتمد على الموهبة والتشويق والتمريرات القصيرة، ليبرز لقبًا آخر في تلك المرحلة وهو «الأحذية اللامعة والبيانو»، لأن أسلوبهم بدا سهلاً وسلسًا، لكنه تطلب تناغمًا عاليًا ودرجة كبيرة من الانضباط، تمامًا مثل عزف البيانو.

ولم تدم حقبة ماهوبي كثيرًا، إذ تورّط بقضايا احتيال مالي، ما تسبّب بإعلان النادي عن إفلاسه عام 1988، فتدخل أنجيلو تسيشلاس وزوجته ناتاشا، وهما من عالم إدارة الأعمال، فأسسا شركة استحوذت على النادي، وواصلا عمل ماهوبي، وفتحا طريق الفريق نحو لقبه الأول دوريًا في العام نفسه، في وقت شغل فيه أنجيلو منصب مساعد المدرب. واستعان النادي بعد ذلك بالمدرب ستانلي تشابالالا، الذي ثبّت الفريق على طريق النجاح، وقاده نحو الثلاثية المحلية عام 1990.

ورفع ماميلودي صن داونز عدد ألقابه في الدوري المحلي إلى 5 بعد تتويجيْن متتالييْن عاميْ 2006 و2007، فأصبح رسميًا الفريق الأكثر تتويجًا باللقب، بالنظام الحالي للدوري والذي أُطلق عام 1996، متجاوزًا فرقًا عريقة وجماهيرية أبرزها أورلاندو بايرتس وكايزر تشيفس، لكنه لم يكتفِ بهذا القدر، إذ دخل مرحلة من الهيمنة المطلقة في العقد الأخير، وتُوّج بلقب الدوري في 8 مواسم متتالية، إلى أن خسر لقبه في الموسم الماضي، بعد تمركزه ثانيًا في الترتيب خلف أورلاندو بايرتس، بفارق نقطة وحيدة.

وعوّض «البرازيليون» خسارتهم لقب الدوري بلقب قاري، إذ حقق ماميلودي في مايو الماضي لقبه الثاني تاريخيًا في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على نادي الجيش الملكي المغربي في المباراة النهائية، وبعد 10 أعوام من لقبه الأول عام 2016، عندما تجاوز الزمالك المصري في المباراة النهائية، بقيادة المدرب بيتسو موسيماني.

ويُعد موسيماني أحد أبرز الأسماء في تاريخ ماميلودي صن داونز، لاسيما في فترة الهيمنة خلال العقد الأخير، إذ استلم قيادة الفريق أواخر العام 2012، وبقي في منصبه حتى سبتمبر 2020، وتُوّج بلقب الدوري 5 مرات، منها 4 متتالية، بالإضافة إلى 4 ألقاب في مسابقات الكؤوس المحلية، ولقب دوري أبطال إفريقيا عام 2016، وكأس السوبر الإفريقي عام 2017، والجدير بالذكر أن موسيماني شغل منصب المدرب في الفريق الأهلاوي خلال موسم 2022-2023.

ويُعدّ ماميلودي من الأندية المتمكنة ماديًا، إذ يملكه منذ العام 2004 باتريس موتسيبي، رجل الأعمال والملياردير الجنوب إفريقي، والذي استهدف الزعامة القارية منذ تملّكه النادي، وحقق مبتغاه عام 2016، علمًا أنّه استلم منصب رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عام 2021.