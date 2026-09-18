الأهلي يتسلح بالتفوق السعودي أمام الأندية الإفريقية

يتسلح فريق الأهلي الأول لكرة القدم بالتفوق السعودي أمام أندية إفريقيا في البطولات الدولية، عندما يواجه صن داونز الجنوب إفريقي، السبت، ضمن كأس القارات للأندية 2026.

وحققت الفرق السعودية أربعة انتصارات خلال سبع مواجهات سابقة في كأس العالم للأندية وكأس القارات، مقابل ثلاث خسائر، قبل المواجهة الثامنة التي تجمع الطرفين.

وشهدت بداية المواجهات تفوقًا للفرق السعودية على نظيرتها الإفريقية، إذ فاز النصر السعودي على الرجاء المغربي بنتيجة 4ـ3 في النسخة الأولى الاستثنائية من كأس العالم للأندية، التي نظمت عام 2000 في البرازيل، وفاز النصر بفضل أهداف فؤاد أنور، وأحمد بهجا، وفهد الهريفي، وموسى صايب.

وفي عام 2005، بعد استئناف بطولة كأس العالم للأندية، فاز الاتحاد على الأهلي المصري بنتيجة 1ـ0 بفضل هدف محمد نور، لتؤكد الأندية السعودية تفوقها على نظيرتها الإفريقية.

وخلال بطولة كأس العالم للأندية عام 2019، فاز الهلال السعودي على الترجي التونسي بنتيجة 1ـ0، على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة ضمن الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية. وسجل بافيتمبي جوميز هدف الفوز الثمين في الدقيقة 73 من عمر المباراة، ليقود الأزرق إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وسجلت الأندية السعودية الخسارة الأولى أمام فرق إفريقيا، خلال كأس العالم للأندية عام 2021، حين خسر الهلال أمام الأهلي المصري بنتيجة 0ـ4، في مباراة تحديد المركز الثالث عام 2021.

وفي نسخة 2022 بالمغرب، فاز الهلال على الوداد المغربي بنتيجة 5ـ3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1ـ1 في اللقاء، قبل أن يفوز الأهلي المصري على الاتحاد بنتيجة 3ـ1 في ربع نهائي كأس العالم للأندية عام 2023 في جدة.

هذا وفاز فريق بيراميدز المصري على الأهلي السعودي بنتيجة 3ـ1، ضمن منافسات كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في بطولة كأس القارات للأندية 2025، على ملعب الإنماء في مدينة جدة.