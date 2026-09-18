ممتاز السيدات.. القادسية يكتسح الترجي بـ14 هدفا

أمطر فريق القادسية الأول لكرة القدم للسيدات شباك ضيفه الترجي بـ14ـ0 خلال المواجهة التي جرت الجمعة على ملعبه في الخبر، ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

وشهد اللقاء تألق الإسبانية استير جونزاليس والبرازيلية أدريانا سيلفا، إذ سجَّلت كل واحدة منهما أربعة أهداف «سوبر هاتريك»، فيما أحرزت الفرنسية ليا لي جاريك «هدفين»، وحذت مرام اليحيى حذوها بتسجيلها ثنائية، بينما وقَّعت كل من شادن عبد الله والكولومبية ماري الفاريز على هدف.

وسجَّل الفريق الشرقي من خلال هذه النتيجة انتصاره الثاني على التوالي، رافعًا رصيده إلى ست نقاط في الصدارة، بينما ظلَّ الترجي دون نقاط في المركز الثامن والأخير.

ويواصل القادسية مشواره الجمعة المقبل عندما يحل ضيفًا على الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة، وبعده بيوم يلتقي الترجي مع مضيفه الهلال لحساب الجولة ذاتها.