22 مواجهة آسيوية ـ إفريقية.. بدأت برباعية نصراوية

تتجدد المواجهات المباشرة، بين الأندية الآسيوية والإفريقية، على مستوى بطولات القارات، عندما يحل فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ضيفًا على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في لقاء بطليْ القارتيْن على كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، إذ شهدت التحديات القارية السابقة، وتحت مختلف مسمياتها، 22 مواجهة بين طرفيْن من القارتيْن، وعرفت تفوقًا آسيويًا بالمجمل، مع أفضلية للأفارقة في الأعوام الأخيرة.

وجاء اللقاء الأول بين طرف آسيوي وآخر إفريقي، عام 2000، في النسخة الأولى من بطولة العالم للأندية، والتي استضافتها البرازيل، وتضمنت 8 أندية توزعت على مجموعتيْن، إذ فاز النصر السعودي، بطل كأس السوبر الآسيوي وممثل آسيا، على الرجاء المغربي، بطل دوري أبطال إفريقيا، بنتيجة 4-3، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى، وبأهداف حملت توقيع فؤاد أنور وأحمد بهجا وفهد الهريفي وموسى صايب.

وتوقفت هذه البطولة بعد نسختها الأولى، وعادت بنسخة ثانية تحت الاسم نفسه عام 2005، بنظام جديد على شكل مواجهات إقصائية بين 6 أبطال للقارات، واستضافتها اليابان، وشهدت فوز الاتحاد السعودي، بطل آسيا، على الأهلي المصري بطل إفريقيا، بهدف سجله محمد نور.

وفي العام 2006، حملت البطولة مسمى كأس العالم للأندية، واستمرت بنظامها القديم حتى العام 2023، عبر مواجهات إقصائية بين أبطال القارات، ونسخة العام 2006 لم تشهد مواجهة مباشرة بين الآسيويين والأفارقة، قبل أن ينجح أوروا الياباني، بطل آسيا، بالفوز على النجم الساحلي التونسي، بطل إفريقيا، بركلات الترجيح، في مواجهة تحديد المركزيْن الثالث والرابع في نسخة 2007.

وحقق بوهانج الكوري برونزية أخرى لآسيا، في نسخة 2009، بعد تجاوزه لمازيمبي الكونجولي، بطل إفريقيا، بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي، وكرر السد القطري السيناريو نفسه في نسخة 2011، إذ تجاوز الترجي التونسي بنتيجة 2-1 في ربع النهائي، تمهيدًا لحصوله على المركز الثالث.

وكسر الأهلي المصري معادلة تفوّق الآسيويين، في نسخة 2012، إذ فاز على سانفريتشي هيروشيما الياباني، والذي دخل صراع تلك النسخة بصفته مضيفًا للبطولة، فحقق الأهلي أول فوز للأفارقة على الآسيويين، بفوزه 2-1 في ربع النهائي.

وعاد الأهلي إلى المنافسة في العام التالي، بعد حفاظه على لقبه بطلًا لإفريقيا، لكن سقط هذه المرة أمام منافس آسيوي، إذ خسر أمام جوانجزو الصيني، بطل دوري أبطال آسيا، بهدفيْن نظيفيْن، في ربع النهائي.

وشهدت نسخة 2014 مواجهة مباشرة ثامنة بين الأندية الآسيوية والإفريقية، وفوز ثانٍ بالمجمل لممثل إفريقيا، إذ فاز وفاق سطيف الجزائري، على وسترن سيدني الأسترالي، بطل آسيا حينها، بركلات الترجيح، في مباراة تحديد المركزيْن الخامس والسادس.

ودخل سانفريتشي هيروشيما الياباني نسخة 2015 بصفته مضيفًا، وحصل على المركز الثالث في نهاية المطاف، وطريقه شهد فوزًا عريضًا على مازيمبي الكونجولي، بطل دوري أبطال إفريقيا، بنتيجة 3-0 في ربع النهائي.

وشهدت نسخة 2016 المشاركة الأولى لماميلودي صن داونز، بعد فوزه بلقبه الأول في دوري أبطال إفريقيا، إلا أنّه تعرّض لصدمتيْن أمام الآسيويين في غضون أيام، إذ خسر أمام كاشيما أنتلرز الياباني، مضيف النسخة، بنتيجة 0-2 في الدور الثاني، قبل أن يسقط بنتيجة 1-4 أمام جيونبوك الكوري، بطل آسيا، في مباراة تحديد المركزيْن الخامس والسادس.

واستمر التفوق الآسيوي عام 2017، عندما فاز أوراوا الياباني، بطل آسيا، على الوداد المغربي، بطل إفريقيا، بنتيجة 3-2 في لقاء تحديد المركزيْن الخامس والسادس، فيما عرفت نسخة 2018 فوزًا آسيويًا عريضًا، عقب تغلّب العين الإماراتي، مضيف النسخة، على الترجي التونسي، بطل إفريقيا، بثلاثية دون رد في الدور الثاني، علمًا أن العين بلغ المباراة النهائية حينها، وخسر أمام ريال مدريد.

وعادت الأندية السعودية إلى مشهد بطولات القارات عام 2019، مع مشاركة الهلال بطل آسيا، ففاز على الترجي بطل إفريقيا بهدف وحيد سجله بافيتمبي جوميز في الدور الثاني، لكن النسخة نفسها شهدت أعرض فوز لفريق إفريقي على منافس آسيوي، بعد فوز الترجي على السد القطري، صاحب الأرض، بنتيجة 6-2 في مواجهة تحديد المركزيْن الخامس والسادس.

وفي العام 2020، فاز الأهلي المصري، بطل إفريقيا، على الدحيل القطري، المضيف، بهدف نظيف في الدور الثاني، قبل أن يفوز على الهلال السعودي، بطل آسيا، بنتيجة 4-0 في لقاء تحديد المركزيْن الثالث والرابع من نسخة 2021.

وحقق الهلال الميدالية الفضية لنسخة 2022، إذ بدأ رحلته بالفوز على الوداد المغربي، بطل إفريقيا، بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1، علمًا أن محمد كنو سجل هدف الهلال في الدقيقة 94، وكان ذلك آخر فوز لطرف آسيوي على منافس إفريقي في بطولات القارات.

ولعبت النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية بنظامها القديم عام 2023 في جدة، وشهدت مواجهتيْن بين الآسيويين والأفارقة، إذ فاز الأهلي المصري، بطل إفريقيا، على الاتحاد السعودي، مضيف النسخة، بنتيجة 3-1 في الدور الثاني، قبل فوزه على أوراوا الياباني، بطل آسيا، بنتيجة 4-2 في لقاء الميدالية البرونزية.

وقص الاتحاد الدولي شريط كأس القارات للأندية عام 2024، في نسخة حصل فيها الأهلي المصري على كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، بعد فوزه على العين الإماراتي، بطل آسيا، بثلاثية نظيفة، وبقيت الكأس في مصر في النسخة الماضية عام 2025، بعد فوز بيراميدز، بطل إفريقيا، على الأهلي السعودي، بنتيجة 3-1، في المشاركة الوحيدة للأهلي على مستوى بطولات القارات.