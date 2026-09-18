21 نهائيا.. 10 تتويجات كتبت تاريخ صن داونز

يدخل فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم مواجهة الأهلي في كأس القارات للأندية، حاملًا سجلًا متقاربًا بين التتويج والخسارة في المباريات النهائية، بعدما خاض 21 نهائيًا في البطولات التي يوثقها موقع «ترانسفير ماركت»، نجح في حسم 10 منها لمصلحته، مقابل خسارة 11.

وتوزعت النهائيات الـ21 على ست مسابقات، هي دوري أبطال إفريقيا، والدوري الإفريقي، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس MTN8، وكأس الرابطة «Carling Knockout»، وكأس جنوب إفريقيا «Nedbank Cup».

وعلى الصعيد القاري، ظهر صن داونز في ستة نهائيات، ونجح في حسم أربعة منها. ففي دوري أبطال إفريقيا، خاض أربعة نهائيات، بدأها موسم 2000ـ2001 أمام الأهلي المصري، وتعادل 1ـ1 ذهابًا قبل خسارته 0ـ3 إيابًا، ليكتفي بالوصافة.

وانتظر الفريق الجنوب إفريقي حتى نسخة 2015ـ2016 للعودة إلى النهائي، وهذه المرة نجح في تحقيق لقبه الأول على حساب الزمالك المصري، بعد فوزه 3ـ0 ذهابًا، قبل خسارته 0ـ1 إيابًا، ليتوج بنتيجة 3ـ1 في مجموع المباراتين.

وعاد صن داونز إلى نهائي دوري الأبطال موسم 2024ـ2025، لكنه فقد اللقب أمام بيراميدز المصري، عقب تعادله 1ـ1 ذهابًا وخسارته 1ـ2 إيابًا. وفي الموسم التالي 2025ـ2026، عوض إخفاقه وتوج باللقب الثاني في تاريخه، بعدما تغلب على الجيش الملكي المغربي 1ـ0 ذهابًا وتعادل معه 1ـ1 إيابًا.

كما توج صن داونز بلقب الدوري الإفريقي 2023ـ2024 على حساب الوداد المغربي، إذ خسر مواجهة الذهاب 1ـ2، قبل أن يقلب النتيجة بفوزه 2ـ0 إيابًا، فيما أضاف كأس السوبر الإفريقي 2016ـ2017 إلى خزائنه بعد انتصاره 1ـ0 على تي بي مازيمبي الكونغولي.

محليًا، خاض صن داونز أربعة نهائيات في كأس MTN8، لكنه لم ينجح سوى في واحد منها، عندما توج بنسخة 2021ـ2022 أمام كيب تاون سيتي بركلات الترجيح 4ـ3. وخسر نهائي 2008ـ2009 أمام كايزر تشيفز 0ـ1، ونهائي 2016ـ2017 أمام بيدفيست ويتس 0ـ3، ونهائي 2023ـ2024 أمام أورلاندو بايرتس بركلات الترجيح 1ـ3.

وفي كأس الرابطة «Carling Knockout»، خاض أربعة نهائيات، وحقق اللقب مرتين. وتوج موسم 2015ـ2016 على حساب كايزر تشيفز 3ـ1، ثم كرر الإنجاز موسم 2019ـ2020 بالفوز على ماريتسبورج يونايتد 2ـ1. وفي المقابل، خسر نهائي 2012ـ2013 أمام بلومفونتين سيلتيك 0ـ1، ونهائي 2024ـ2025 أمام ماجيسي 1ـ2.

أما كأس جنوب إفريقيا «Nedbank Cup»، فشهدت خمسة نهائيات لصن داونز، حقق خلالها ثلاثة ألقاب مقابل خسارتين. وتوج موسم 2014ـ2015 أمام أياكس كيب تاون بركلات الترجيح 4ـ3، وموسم 2019ـ2020 أمام بلومفونتين سيلتيك 1ـ0، ثم موسم 2021ـ2022 أمام مارومو جالانتس 2ـ1 بعد الأشواط الإضافية. وخسر نهائي 2011ـ2012 أمام سوبر سبورت يونايتد 0ـ2، ونهائي 2023ـ2024 أمام أورلاندو بايرتس 1ـ2.