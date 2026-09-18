صن داونز.. محاولة ثالثة على المسرح العالمي

يخوض فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم مغامرته الثالثة على مسرح بطولات الأندية العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، عندما يستضيف الأهلي، السبت، في بريتوريا، ضمن كأس إفريقيا ـ آسيا ـ المحيط الهادئ في بطولة كأس القارات للأندية 2026، بعد تجربتين سابقتين في كأس العالم للأندية عامي 2016 و2025.

وبدأت قصة الفريق الملقب بـ«البرازيليين» مع المونديال قبل عشرة أعوام، عندما منحهم لقب دوري أبطال إفريقيا 2016 أول بطاقة إلى كأس العالم للأندية في تاريخهم، تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ليصبح صن داونز أول فريق من بلاده يظهر في البطولة العالمية.

لكن الرحلة الأولى إلى اليابان انتهت سريعًا بعدما استهل بطل إفريقيا مشاركته أمام كاشيما أنتلرز الياباني في 11 ديسمبر 2016، وصمد خلال الشوط الأول قبل أن تستقبل شباكه هدفين في الثاني، ليخسر 0ـ2.

وانتقل صن داونز بعدها إلى مباراة تحديد المركز الخامس أمام جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، لكنه خسر 1ـ4، وسجل بيرسي تاو هدف الفريق الوحيد في البطولة عند الدقيقة 48، لتنتهي المشاركة الأولى بخسارتين، وهدف واحد مقابل ستة أهداف استقبلتها شباكه.

وانتظر النادي الجنوب إفريقي تسعة أعوام حتى عاد إلى كأس العالم للأندية، وهذه المرة في النسخة الموسعة التي استضافتها الولايات المتحدة صيف 2025 بمشاركة 32 فريقًا، بعدما تأهل عبر تصنيف الاتحاد الإفريقي، ووقع في المجموعة السادسة إلى جانب بوروسيا دورتموند الألماني وفلومينينسي البرازيلي وأولسان الكوري الجنوبي.

وكانت العودة مختلفة تمامًا عن تجربة اليابان إذ حقق صن داونز أمام أولسان أول انتصار عالمي في تاريخه بنتيجة 1ـ0، قبل أن يدخل واحدة من أكثر مباريات دور المجموعات إثارة أمام بوروسيا دورتموند.

تقدم الجنوب إفريقيون بهدف لوكاس ريبيرو عند الدقيقة 11، لكن الفريق الألماني قلب النتيجة، وانتهت المواجهة بخسارة صن داونز 3ـ4، بعدما أضاف إكرام راينرز وليبو موثيبا الهدفين الآخرين.

ودخل الفريق الجنوب إفريقي مباراتهم الأخيرة أمام فلومينينسي وهم بحاجة إلى الفوز للعبور إلى دور الـ16، لكن التعادل السلبي أنهى رحلتهم، ليحتلوا المركز الثالث بأربع نقاط، خلف دورتموند وفلومينينسي. وأنهى الفريق النسخة بانتصار وتعادل وخسارة، مسجلًا أربعة أهداف ومستقبلًا مثلها.

وتفتح مواجهة الأهلي فصلًا عالميًا جديدًا للنادي الجنوب إفريقي، لكنه هذه المرة يخوض تجربته الأولى في النسخة السنوية الجديدة من كأس القارات للأندية، بعدما توج بدوري أبطال إفريقيا 2025ـ2026 على حساب الجيش الملكي المغربي 2ـ1 في مجموع مباراتي النهائي، ليحجز مقعده في البطولة وكذلك كأس العالم للأندية 2029.