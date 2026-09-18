التعثرات تشجع الأهلاويين على السفر

وصل المئات من مشجعي فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى مدينة بريتوريا، في جنوب إفريقيا، من أجل دعم معشوقهم أمام ماميلودي صن داونز، عصر السبت، في مباراة كأس إفريقيا ـ آسيا ـ المحيط الهادئ ضمن كأس القارات للأندية.

ورصدت «الرياضية» وصول الأهلاوية على هيئة مجموعات إلى المدينة، وتجوُّلهم في مناطق وجودهم وسكنهم بقمصان فريقهم، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، وسط معنويات مرتفعة وتفاؤل بقدرتهم على اقتناص كأس القارات الثلاث والعبور إلى الدور التالي.

وقال المشجع مهند أبو هادي، الذي حضر مع أربعة من أصدقائه: «أتينا من جدة إلى هنا عبر الدوحة على متن الخطوط القطرية».

وعن دافع الحضور وتحمّل عناء السفر، أوضح: «بعد الفوز على أوكلاند النيوزيلندي، تشكّلت الفكرة في أذهاننا، لكن ما رسّخها تعثّر فريقنا في بعض المباريات، مثل الخسارة من الهلال وكذلك القادسية، هذه النتائج السلبية جعلتنا نصرّ على قطع المسافة الطويلة من أجل دعم اللاعبين وتحفيزهم».

وخاض الأهلي حصتين تدريبيتين في بريتوريا، التي استقبلته الأربعاء، ويواجه بطل إفريقيا على ملعب «لوفتس فيرسفيلد».

وإضافةً إلى المشجعين الذين حضروا إلى جنوب إفريقيا على نفقتهم، وصل 60 عضوًا من رابطة جمهور الأهلي على متن الطائرة الخاصة التي أقلّت الفريق من جدة صباح الأربعاء.