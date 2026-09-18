ثنائية جدة تمنح الصقر الانتصار الأول

حقق فريق الصقر الأول لكرة القدم انتصاره الأول في دوري الدرجة الأولى بتفوُّقه على مضيفه جدة 2ـ1 في المباراة التي احتضنها ملعب الأخير، الجمعة، ضمن منافسات جولة «عزُّنا بطبعنا» السادسة من البطولة.

وغابت الأهداف عن مجريات الشوط الأول، لكنَّ الوضع تغيَّر في الثاني، إذ تمكَّن الصقر من افتتاح النتيجة عبر النيجيري دنيس سيساج من ركلة جزاءٍ في الدقيقة 71، ثم أضاف زميله محمد التويجري الهدف الثاني عند الدقيقة 6 من الوقت المحتسب بدلًا عن الضائع.

وبهذه النتيجة، رفع الصقر رصيده إلى سبع نقاطٍ، فيما تجمَّد رصيد جدة عند ثماني نقاط.