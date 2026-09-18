فرنسا تستدعي بوابري وأتانجانا وزيزي

شملت قائمة المنتخب الفرنسي تحت 21 عامًا لكرة القدم، التي أعلنت الجمعة، كلًا من سايمون بوابري وفالنتين أتانجانا، لاعبَي وسط الهلال والأهلي، وناثان زيزي، مدافع نيوم.

واستدعى المدرب الفرنسي جيرالد باتيكل هذه القائمة استعدادًا لخوض المباريات الأربع الأخيرة ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أوروبا تحت 21 عامًا.

وتشهد القائمة أيضًا حضور إيثان مبابي، جناح ليل الفرنسي، للمرة الأولى مع منتخب تحت 21 عامًا، إلى جانب داريل باكولا، لاعب وسط ساسولو الإيطالي، كما ضمت عددًا من الأسماء البارزة، بينها ليني يورو، مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وماتيس تيل، مهاجم توتنام هوتسبير الإنجليزي، وسيني مايولو، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويخوض المنتخب الفرنسي مواجهاته الأربع الأخيرة في التصفيات أمام أيسلندا في 25 سبتمبر، ثم إستونيا في 29 من الشهر، قبل مواجهة لوكسمبورج في 3 أكتوبر المقبل، ويختتم مشواره أمام سويسرا في 6 من الشهر ذاته.

ويتصدر المنتخب الفرنسي مجموعته قبل هذه المواجهات، ويستهدف الحفاظ على موقعه في الصدارة لضمان التأهل المباشر إلى النهائيات التي تستضيفها ألبانيا وصربيا خلال الفترة من 16 يونيو إلى 3 يوليو 2027.